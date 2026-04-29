VTV: cuánto saldrá hacer la verificación en mayo 2026
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.
Qué costo tiene la VTV en mayo 2026
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la inspección aplica a:
- Vehículos particulares con más de tres años de antigüedad o que superen 60.000 km.
- Autos 0 km: la primera VTV se realiza hasta los tres años.
- Si un auto no supera los 80.000 km al final de este período, la vigencia se mantiene igual.
Algunos grupos están exentos de pagar la tarifa de la VTV, aunque deben someterse a la inspección técnica. Esto incluye a jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años con ingresos equivalentes al haber mínimo, siempre que el vehículo no pague impuesto de radicación.
En tanto, en la Provincia de Buenos Aires:
- Los vehículos deben realizar la inspección desde los dos años de antigüedad o cuando superen los 60.000 kilómetros
- Los autos nuevos entran en la obligación a los 24 meses de haber sido patentados.
En la Provincia de Buenos Aires, algunos vehículos y conductores tampoco no deben abonar la VTV. Entre ellos se incluyen las unidades de bomberos, los autos destinados a servicios municipales, las personas jubiladas, pensionadas o mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos, y los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):
- Autos hasta 2.500 kg: $63.453,61
- Motocicletas: $23.858,78
Provincia de Buenos Aires (PBA):
- Autos hasta 2.500 kg: $97.057,65
- Motocicletas: $38.823,06.
- Vehículos mayores a 2.500 kg: $174.703,77
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