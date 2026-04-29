VTV: cuánto saldrá hacer la verificación en mayo 2026

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires:

Los vehículos deben realizar la inspección desde los dos años de antigüedad o cuando superen los 60.000 kilómetros

Los autos nuevos entran en la obligación a los 24 meses de haber sido patentados.

En la Provincia de Buenos Aires, algunos vehículos y conductores tampoco no deben abonar la VTV. Entre ellos se incluyen las unidades de bomberos, los autos destinados a servicios municipales, las personas jubiladas, pensionadas o mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos, y los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Autos hasta 2.500 kg: $63.453,61

$63.453,61 Motocicletas: $23.858,78

Provincia de Buenos Aires (PBA):