Gran Hermano: el comentario de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik que desató polémica

Más adelante, cuando le preguntaron si existió la posibilidad de avanzar íntimamente dentro de la casa, respondió: “Pero ella me dijo que por respeto a su familia no iba a hacer nada”.

Las repercusiones no tardaron en llegar y muchos usuarios comenzaron a debatir el sentido de sus palabras. Además, parte de las críticas también se dirigieron a Laura Ubfal, a quien algunos señalaron por la forma en que interpretó el comentario y por haber llevado el tema a otro nivel de discusión.

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En X aparecieron posturas totalmente opuestas. Algunos defendieron a Brian y aseguraron que sus dichos fueron sacados de contexto, mientras que otros consideraron que el comentario fue desafortunado y lo cuestionaron con dureza.

“Se entiende, Laurita, que quiso decir que él no hacía diferencia o no discriminaba; la trataron de homofóbico a un tipo que andaba con una chica trans. Son muy literales”, escribió un usuario. En cambio, otro respondió: “Es homofóbico, y es transfóbico también”.

Así, una simple declaración terminó convirtiéndose en una nueva polémica alrededor de Gran Hermano, donde cada palabra sigue generando repercusión incluso fuera de la casa.