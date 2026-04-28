La furia de Javier Milei cuando un libertario preguntó por la suba de la inflación: "No es el lugar..."
En un evento libertario en el Palacio Libertad, el Presidente se irritó por la genunia consulta de un seguidor.
En un marco atípico para la agenda política actual, el presidente Javier Milei encabezó este martes una jornada académica en el Palacio Libertad centrada en la figura y el legado de John Maynard Keynes, y en la que casi pierde los estribos ante la pregunta de un libertario sobre la suba de la inflación.
El mandatario compartió el estrado con el diputado nacional Adrián Ravier y el economista Juan Carlos de Pablo, en un debate que osciló entre la teoría económica y la crítica a la intervención estatal.
La jornada fue presentada como un espacio de reflexión teórica, donde Milei volvió a exponer sus fundamentos contra el modelo keynesiano, secundado por Ravier y De Pablo. Sin embargo, el clima de intelectualidad se rompió abruptamente cuando la actualidad económica se filtró en el recinto.
A pesar de ser un evento rodeado mayoritariamente por seguidores y figuras afines a las ideas libertarias, el Presidente protagonizó un cruce incómodo con uno de los presentes. Un joven identificado con el movimiento libertario consultó al mandatario sobre las preocupaciones actuales respecto al aumento de la inflación.
La reacción de Milei fue inmediata y denotó una profunda molestia por el cambio de eje de la charla. "No es el lugar, maestro, no es el momento ni el lugar", repitió el Presidente en varias ocasiones, cortando en seco la intervención del seguidor.
Visiblemente irritado, el jefe de Estado instó a mantener la discusión dentro de los carriles académicos previstos para la tarde, evitando dar precisiones sobre los índices de precios en ese contexto.
Javier Milei volvió a defender su programa económico
A lo largo de la charla, Javier Milei volvió a defender su programa económico y apuntó contra "el entramado corrupto en Argentina".
En su intervención ante funcionarios del Gobierno y militantes de La Libertad Avanza, el mandatario justificó los múltiples frentes de conflicto abiertos por su administración desde el inicio de la gestión. "Meterse con los empresarios corruptos, los medios corruptos y los periodistas corruptos, es decir, con todo el entramado de corrupción en Argentina, no es gratis", aseguró.
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