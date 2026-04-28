La furia de Javier Milei cuando un libertario preguntó por la suba de la inflación: "No es el lugar..."

Visiblemente irritado, el jefe de Estado instó a mantener la discusión dentro de los carriles académicos previstos para la tarde, evitando dar precisiones sobre los índices de precios en ese contexto.

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Javier Milei volvió a defender su programa económico

A lo largo de la charla, Javier Milei volvió a defender su programa económico y apuntó contra "el entramado corrupto en Argentina".

En su intervención ante funcionarios del Gobierno y militantes de La Libertad Avanza, el mandatario justificó los múltiples frentes de conflicto abiertos por su administración desde el inicio de la gestión. "Meterse con los empresarios corruptos, los medios corruptos y los periodistas corruptos, es decir, con todo el entramado de corrupción en Argentina, no es gratis", aseguró.