Para el abogado de la enfermera, "los bebés dejaron de morirse porque limpiaron lo que estaba sucio"

Para Nievas, el fiscal de la causa es parte del problema que enfrenta su defendida.

"Si es alguien razonable, solamente lanzaría a los medios la información que está en el expediente, pero ni siquiera se investigaron todas las líneas que se tenían que investigar", acusó el abogado.

Pero, ¿cuáles serían esas líneas de investigación pendientes?

"A un hospital la gente va a curarse, a sanarse, pero está lleno de químicos son sumamente peligrosos. Nuestra hipótesis fue que no todos los bebés murieron por lo mismo, ni todos murieron, ni todos se descompensaron por lo mismo", expresó Nievas en el programa "Así nos va", por Radio Splendid.

"El escenario, como dicen en las películas, la escena del crimen, desapareció. Y dejaron de morirse los bebés porque limpiaron lo que estaba sucio. Cuando sucedió eso, entonces los chicos se dejaron de morir de contaminación", agregó.

La pata política del caso

Nievas subió la apuesta diciendo que la política de Córdoba tiene peso en este caso por tratarse de un hospital público y porque, en principio, precipitó la salida del entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, que renunció a su cargo en agosto de 2022 -apenas se conoció el caso- y se encuentra imputado también en el juicio.

"En la provincia nos gobierna un proyecto que hace 25 años está instalado. Aquí hay un protocolo de ocultamiento, funcionarios que detectan rápidamente cuando sucede algo y activan a que esa noticia no afecte al gobierno", señaló Nievas.

Qué declaró Brenda Agüero sobre la muerte de los bebés

"Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo. Me hicieron muchísimo daño", afirmó el martes de esta semana Agüero antes de que su declaración fuese interrumpida por su estado de agitación.

Brenda Agüero enfermera bebes cordoba

"No entiendo cómo una persona sana, que nunca tuvo problemas, de pronto salga a matar. Los periodistas inventaron esa imagen, y gracias a eso yo me veo en este contexto", sostuvo la enfermera, que recordó que le "hicieron ocho pericias", y que "en ninguna salió nada de lo que decían".

Agüero está acusada junto a la ex directora del centro médico Liliana Asís y a Cardozo, que también clamaron por su inocencia esta semana.