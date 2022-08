Entre Ríos: golpearon a una compañera "por cheta" y publicaron el video

“Todo ocurre en un aula que le llaman El Sótano, donde funciona el tercer año. Estas alumnas son menores y tienen un vínculo familiar, por eso siempre andan juntas y además tienen otras dos menores que las ayudan”, contó la madre de la estudiante golpeada.

Cuando la mujer le preguntó a una de las agresoras por qué le habían pegado a su hija, le respondieron: “‘Porque es linda, chetita y tenía el pelo limpio’, me dijo. La otra apuntó a la familia que tiene mi hija”.

le pegaron por cheta

Según le confirmó el rector del Nacional N°1 de Paraná, las dos agresoras habían protagonizado situaciones similares en otros dos colegios.

“No existen las sanciones disciplinarias. Las menores firman un acta de compromiso cuando son citadas por algún hecho cometido; los padres también lo hacen, pero nunca hay sanción, entonces todo sigue igual”, comentó la mamá de la víctima en diálogo con La Radio de Uno.

Y continuó: “Fui a solicitar el pase de escuela para mis dos hijas. Esperaba que me dijeran ‘estamos trabajando, se va a solucionar’, pero me dieron todas las herramientas para que mis hijas no vayan más a la institución”.

La mujer contó que las dos agresoras “no solo amenazan a sus compañeros, sino también a docentes” y que los padres de ambas “han tenido varias situaciones de violencia fuera y dentro de la Institución: la madre de las chicas golpeó a otra mamá fuera de la institución. Además, insulta, grita y amenaza”,.

Y agregó: “Es lógico que las hijas actúen de la misma manera. Pidieron intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) por un hecho concreto. El organismo brindó respuesta al pedido 25 días más tarde. En ese lapso había cinco chicos más agredidos”.