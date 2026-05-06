Paro de colectivos afecta miles de usuarios en Zona Norte: choferes y vecinos protestan en San Isidro
Los choferes denuncian que llevan dos meses sin cobrar el sueldo. Realizan una manifestación frente a la Municipalidad de San Isidro.
Los choferes de colectivos de las líneas 333, 407, 437, 700 y 707 realizan un paro indeterminado porque hace dos meses que no cobran el sueldo y la empresa MOGSM presentó la quiebra, dejando sin servicio a miles vecinos de la zona norte.
Los trabajadores se presentaron en la Municipalidad de San Isidro y realizan una movilización junto a todos los integrantes de la empresa y los usuarios del colectivo, quienes explicaron que se ven imposibilitados a viajar porque las líneas recorrían determinados barrios
El técnico de la empresa contó a diálogo con C5N que viven una desesperante situación: “Ya venimos hace varios meses, 15 meses en cuotas, hace dos meses no cobramos nuestros haberes. Los vecinos están sin transporte público. Hace 19 años que estoy en la empresa”.
También contó cómo logra llegar a fin de mes: “Entre todos nos estamos ayudando, pero los impuestos no esperan, los alquileres no esperan. Queremos agradecer a choferes de otras líneas que se han solidarizado”.
Mientras que una vecina aseguró: “Nosotros nos manejamos con estos colectivos. Ahora no tenemos ramales para ir a trabajar, y ahora está complicado el tema trenes. Por eso estoy acá”. Por el momento, el paro continuará.
El paro se mantiene sin una fecha definida de finalización, lo que incrementa la incertidumbre entre los pasajeros habituales, especialmente en horarios pico, donde estas líneas cumplen un rol clave en la conexión entre distintos puntos de la Zona Norte.
Por el momento, no hubo un comunicado oficial de la empresa responsable del servicio ni de las autoridades de transporte. Se espera que en las próximas horas pueda haber avances en las negociaciones que permitan destrabar el conflicto y restablecer la circulación normal de los colectivos.
Cuánto sale el boleto de colectivo desde mayo en la provincia de Buenos Aires
- De entre 0 a 3 kilómetros: $968,57
- De 3 a 6 kilómetros:$1.089,64
- De 6 a 12 kilómetros: $1.210,71
- De 12 a 27 kilómetros: $1.452,85
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