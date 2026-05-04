Inesperado paro de colectivos: choferes reclaman falta de pago
Un sorpresivo paro de colectivos afecta a miles de usuarios en Catamarca. Los choferes reclaman salarios atrasados y la medida es por tiempo indeterminado.
La crisis del transporte golpea fuertemente al interior del país. En las últimas horas, se confirmó un inesperado paro de colectivos en la provincia de Catamarca por falta de pago. La extrema medida de fuerza es por tiempo indeterminado y afecta a una de las empresas más importantes de la región.
La empresa adeuda los sueldos y la UTA va al paro de colectivos
La drástica decisión fue impulsada por la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El conflicto se desató puntualmente en la empresa "El Nene", la cual opera varios recorridos en territorio catamarqueño y mantiene una grave deuda salarial que afecta a la totalidad de su personal: unos 60 empleados, de los cuales 45 son choferes.
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Según denunciaron los trabajadores afectados, la compañía les adeuda más del 30% de los haberes correspondientes al mes de marzo. Por su parte, desde la gerencia argumentan que atraviesan severas dificultades económicas producto de los constantes retrasos en los pagos estatales y una fuerte caída en la cantidad de pasajeros, un fenómeno que se replica a nivel nacional.
Ante la completa falta de respuestas patronales, la protesta gremial se mantiene firme. "Tenemos un paro notificado por tiempo indeterminado. Vamos a seguir hasta que haya una solución. Los compañeros están dispuestos a trabajar, pero necesitamos cobrar", manifestaron los trabajadores a la prensa local. Mientras tanto, se esperan reuniones a nivel nacional entre la Secretaría de Transporte, las cámaras empresarias y el gremio para intentar destrabar el conflicto.
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