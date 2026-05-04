Inesperado paro de colectivos: choferes reclaman falta de pago

Ante la completa falta de respuestas patronales, la protesta gremial se mantiene firme. "Tenemos un paro notificado por tiempo indeterminado. Vamos a seguir hasta que haya una solución. Los compañeros están dispuestos a trabajar, pero necesitamos cobrar", manifestaron los trabajadores a la prensa local. Mientras tanto, se esperan reuniones a nivel nacional entre la Secretaría de Transporte, las cámaras empresarias y el gremio para intentar destrabar el conflicto.