Paro de colectivos hoy en el AMBA: cuáles son las líneas afectadas y sin servicio
Un fuerte paro de colectivos afecta a miles de pasajeros en el AMBA. Conocé en detalle las líneas que no prestan servicio y las que circulan hoy.
El sorpresivo paro de colectivos genera un verdadero caos para miles de usuarios que intentan viajar por el Área Metropolitana de Buenos Aires. Debido a diversos conflictos gremiales y económicos, múltiples empresas decidieron paralizar sus servicios o funcionar con esquemas de emergencia durante toda la jornada de este viernes.
¿Por qué hay un paro de colectivos en el AMBA?
La situación más compleja del sector la atraviesan los choferes y unidades pertenecientes a la empresa MOGSM, cuyo servicio se encuentra totalmente interrumpido. Según detallaron, la firma no dispone de los vehículos necesarios en las calles como consecuencia de un embargo judicial vigente, a lo que se le suma un severo conflicto interno por la falta de pago de sueldos a sus trabajadores.
IMPORTANTE: Comunicado de MOQSA ante el sorpresivo paro de colectivos que afectó a varias líneas de la empresa
Por otra parte, el Grupo MOQSA informó formalmente que sus unidades operan pero con un esquema reducido. La compañía remarcó que existe una preocupante demora en el envío del dinero correspondiente a los subsidios estatales. No obstante, decidieron mantener una frecuencia de emergencia para evitar afectar por completo a los pasajeros y esquivar un cese total de actividades.
El listado de las líneas afectadas
En base a la información de Paro de Bondis actualizada por las propias prestadoras de transporte metropolitano, este es el cronograma de circulación para el día de la fecha:
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Líneas de paro total (sin servicio): 333, 407, 437 y 707.
Líneas con servicio reducido: 22, 159, 219, 300, 372, 383, 584, 603 y 619.
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