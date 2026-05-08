Paro de colectivos hoy en el AMBA: cuáles son las líneas afectadas y sin servicio

image Paro de colectivos en el AMBA

¿Por qué hay un paro de colectivos en el AMBA?

La situación más compleja del sector la atraviesan los choferes y unidades pertenecientes a la empresa MOGSM, cuyo servicio se encuentra totalmente interrumpido. Según detallaron, la firma no dispone de los vehículos necesarios en las calles como consecuencia de un embargo judicial vigente, a lo que se le suma un severo conflicto interno por la falta de pago de sueldos a sus trabajadores.