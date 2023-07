El día que Patricia Bullrich defendió a los asesinos de Lucas González

"Con los datos que tienen decidieron la disponibilidad, que es una medida fuerte que genera cierta presunción de culpabilidad, o de una acción no correcta", comenzó diciendo la actual precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, a lo que el periodista Luis Majul le replica: "¿Si? ¿O es correcto?"

Inmediatamente, Bullrich responde: "Yo creo que no hay que pasar a disponibilidad de un policía cuando uno cree que actuó en el cumplimiento de su deber". Ante esto, Majul le consulta: "¿Sí se lo puede separar provisoriamente?"

"Yo creo que no. Un policía que actúa correctamente defendiendo a la ciudadanía no se lo puede pasar a disponibilidad porque el mensaje es muy malo. Si D'Alessandro pasa a disponibilidad a los policías es porque él tiene presunción de que hay una acción incorrecta, sino no debería hacerlo. Yo no lo hubiera hecho", afirmó.

CRIMEN DE LUCAS GONZÁLEZ: LAS CONDENAS

Gabriel Alejandro Isassi (42). Condenado a prisión perpetua

Delitos: "Homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad", “tentativas de homicidio quíntuplemente agravado" (de los tres amigos de Lucas), “privación ilegítima de la libertad” y “falsedad ideológica”.

Inspector de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. Se le imputó haber disparado contra el Volkswagen Suran en el que iban Lucas González y sus tres amigos. Iba en el asiento del acompañante del móvil policial Nissan Tiida sin identificación y fue quien moduló que se trató de un "enfrentamiento armado" y que uno de los chicos -Lucas- esgrimió "un arma de fuego". Fue señalado quien fue a buscar la réplica de arma de fuego "plantada" en el auto de las víctimas.

Fabián Andrés López (48): Condenado a prisión perpetua

Delitos: "Homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad", “tentativas de homicidio quíntuplemente agravado" (de los tres amigos de Lucas) y “privación ilegítima de la libertad”.

Oficial mayor de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4. Iba sentado en la parte de atrás del Nissan Tiida. Según las pericias, disparó al menos cuatro veces con su pistola reglamentaria hacia el auto de los jóvenes. Uno de los proyectiles impactó en el guardabarro de la Volkswagen Suran.

Juan José Nieva (38): Condenado a prisión perpetua

Delitos: "Homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad", “tentativas de homicidio quíntuplemente agravado" (de los tres amigos de Lucas) y “privación ilegítima de la libertad”.

Oficial de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4. Era quien conducía el Nissan Tiida. Fue arrollado en su pie izquierdo cuando los adolescentes intentaron escapar al creer que iban a ser víctimas de un robo. Disparó hacía el vehículo, pero no se pudo establecer el ángulo de tiro.

Sebastián Jorge Baidón (28): Condenado a 8 años de prisión y a inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos

Delito: “Torturas”.

Oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Cumplía su primer día como chofer de Cuevas. Fue señalado en pleno debate por Joaquín Zúñiga como quien lo mantuvo boca abajo y le dijo "¿Así que sos de Varela, pedazo de villero? Mirá cómo mataste a tu amigo".

Rodolfo Alejandro Ozán (54): Condenado a 6 años de prisión y a 10 años de inhabilitación

Delitos: "Encubrimiento agravado por considerarse un delito especialmente grave y por ser el autor un funcionario público, todo ello realizado en ejercicio de sus funciones, en concurso ideal por privación ilegítima de la libertad por abusos de sus funciones en calidad de coautor".

Comisario de la Comuna Vecinal 4. Se le atribuye haber realizado llamadas en la que dice "busquen lo tengan que buscar para justificar esto", "vayan a emprolijar esta cagada" y que a Lucas "le volaron el frasco", por el tiro que impactó en la cabeza.

Fabián Alberto Du Santos (52): Condenado a 6 años de prisión y a 10 años de inhabilitación

Delitos: "Encubrimiento agravado por considerarse un delito especialmente grave y por ser el autor un funcionario público, todo ello realizado en ejercicio de sus funciones, en concurso ideal por privación ilegítima de la libertad por abusos de sus funciones en calidad de coautor".

Comisario a cargo de la Comisaría Vecinal 4D de Barracas. Estuvo en el lugar del hecho y se le atribuye haber realizado llamadas en la que dice, entre otras cosas, "se mandaron un moco" en referencia a lo ocurrido con Lucas.

Juan Horacio Romero (51): Condenado a 6 años de prisión y a 10 años de inhabilitación

Delitos: "Encubrimiento agravado por considerarse un delito especialmente grave y por ser el autor un funcionario público, todo ello realizado en ejercicio de sus funciones, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad por abusos de sus funciones en calidad de coautor".

Comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, jefe de Isassi, López y Nieva. Mantuvo varias comunicaciones el día del hecho. Estuvo en el lugar del hecho, aunque aseguró no haber tenido contacto con los menores detenidos.

Roberto Orlando Inca (47): Condenado a 6 años de prisión y a 10 años de inhabilitación

Delitos: "Encubrimiento agravado por considerarse un delito especialmente grave y por ser el autor un funcionario público, todo ello realizado en ejercicio de sus funciones, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad por abusos de sus funciones en calidad de coautor". Subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4. Fue uno de los primeros en llegar al lugar donde se entrevistó con Isassi, López y Nieva e hizo las primeras llamadas a los distintos juzgados. Estuvo presente cuando la ambulancia del SAME trasladó a Nieva al hospital Churruca y a Lucas al Penna. Escribió un parte policial que fue elevado a sus superiores. Respondió un mensaje de WhatsApp en el que le informaron sobre la muerte de Lucas con una imagen de una calavera y la frase "entonces hay que prepararse". Lo acusan de decir "anda a poner eso", en referencia al arma que fue "plantada" en el auto de las víctimas.

Héctor Claudio Cuevas (51): Condenado a 4 años de prisión y a 10 años de inhabilitación

Delitos: "Encubrimiento agravado por considerarse un delito especialmente grave y por ser el autor un funcionario público, todo ello realizado en ejercicio de sus funciones, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad por abusos de sus funciones en calidad de coautor".

Principal de la Comuna 4D. Fue uno de los primeros en llegar al lugar. Dijo que se le ordenó armar el perímetro y dio positivo en una prueba odorífica realizada a la réplica de arma de fuego hallada en la Suran. Señaló a Isassi como quien colocó la réplica de un arma en el vehículo de los adolescentes. Su declaración fue importante para la detención del oficial Matías Torres, acusado de trasladar a Isassi hasta una comisaría presuntamente para buscar el arma.

Daniel Alberto Santana (53): Absuelto

Comisario inspector y la máxima autoridad dentro del Departamento Comunal Vecinal 4, que comprende la comisaría de Barracas. Lo acusaron de haber ayudado a los imputados Isassi, Nieva y López a eludir una investigación y el haber alterado los rastros.

La fiscalía le habían pedido una pena de 11 años de prisión por "encubrimiento doblemente agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos y falsedad ideológica".

Ramón Jesús Chocobar (49): Absuelto

Subcomisario de la Comuna 4D. Firmó uno de los primeros informes policiales con el relato de Isassi.

Le habían pedido 11 años de prisión por "encubrimiento doblemente agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos y falsedad ideológica".

Jonathan Alexis Martínez (35): Absuelto

Oficial de la División Motorizada de la Comisaría Vecinal 4D. Fue uno de los primeros en llegar al lugar. Está acusado de esposar a ambos adolescentes. Luego le dieron la orden que se realice el perímetro de la zona.

Le habían pedido 6 años de prisión por "encubrimiento doblemente agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos y falsedad ideológica".

Ángel Darío Arévalos (34): Absuelto

Oficial de la División Motorizada de la Comisaría Vecinal 4D. Estuvo en el lugar del hecho.

Le habían pedido 6 años de prisión por "encubrimiento doblemente agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos y falsedad ideológica".

Daniel Rubén Espinosa (33): Absuelto

Oficial de la Comisaría Vecinal 4D y chofer del inspector José Tévez. Ayudó a sacar a Lucas del auto y fue con él en la ambulancia del SAME hasta el hospital Penna, donde una médica le entregó lo que resultó ser un encamisado de un proyectil que, dijo, resguardó con una servilleta y se lo entregó a un agente de la Policía Federal.

Le habían pedido 5 años de prisión por "encubrimiento doblemente agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos y falsedad ideológica".