Persecución y choque en San Justo: cuatro adolescentes robaron un auto y terminaron detenidos

Además, durante el procedimiento secuestraron dos pasamontañas que habrían sido utilizados por los sospechosos para cometer el robo. Todos estos elementos fueron incorporados a la investigación judicial.

El operativo había sido realizado de manera conjunta por efectivos del Comando Norte, la Comisaría de San Justo y la Policía Local. El despliegue estuvo coordinado por la Jefatura Departamental y supervisado por la Superintendencia AMBA Oeste 1.

La investigación fue caratulada como robo agravado de automotor por ser cometido en poblado y en banda, bajo la modalidad conocida como “robo piraña”. En el caso interviene la UFI de Menores N° 2 de La Matanza, a cargo del fiscal Germinario.