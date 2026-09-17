Persecución y choque en San Justo: cuatro adolescentes robaron un auto y terminaron detenidos
Un grupo de chicos de entre 14 y 16 años asaltó a una conductora, escapó a alta velocidad y colisionó durante un operativo cerrojo policial.
Cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años fueron detenidos en San Justo luego de robarle un auto a una mujer y escapar a bordo del vehículo. La fuga derivó en una persecución policial que terminó cuando los sospechosos chocaron en la zona de Bermejo y Gavilán.
El hecho comenzó en el cruce de las calles Inclán y Ombú. La banda, a la pesca, estilo piraña, abordó a la víctima, que viajaba en su Peugeot 207 de color bordó. Tras cruzarla, le dieron una paliza y la amedrentaron con una pistola. Así, le quitaron su auto.
El robo fue advertido por los policías que participaban de un operativo de saturación realizado de manera conjunta por efectivos del Comando Norte, la Comisaría de San Justo y la Policía Local, por lo que comenzó un despliegue para localizar el vehículo.
La Bonaerense comenzó un operativo cerrojo. Pocas cuadras después, interceptaron a la banda sobre el Peugeot 207. El fiscal de menores Marcelo Germinario dispuso que los cuatro sospechosos queden detenidos. Tres tuvieron que ser atendidos en hospitales por las heridas que sufrieron.
Una vez concretadas las detenciones, los efectivos recuperaron el Peugeot 207 que había sido robado minutos antes. También encontraron las pertenencias que la víctima llevaba consigo al momento del asalto: su cartera, dinero y teléfono celular.
Además, durante el procedimiento secuestraron dos pasamontañas que habrían sido utilizados por los sospechosos para cometer el robo. Todos estos elementos fueron incorporados a la investigación judicial.
El operativo había sido realizado de manera conjunta por efectivos del Comando Norte, la Comisaría de San Justo y la Policía Local. El despliegue estuvo coordinado por la Jefatura Departamental y supervisado por la Superintendencia AMBA Oeste 1.
La investigación fue caratulada como robo agravado de automotor por ser cometido en poblado y en banda, bajo la modalidad conocida como “robo piraña”. En el caso interviene la UFI de Menores N° 2 de La Matanza, a cargo del fiscal Germinario.
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