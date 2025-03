Piden cadena perpetua para el femicida de Catalina Gutiérrez: "Es un lobo con piel de cordero"

El fiscal definió a Soto como “un lobo con piel de cordero” y sostuvo que el acusado volvió a mentir durante su confesión del martes. Además, alertó sobre “las contradicciones entre el relato que hizo ayer Soto y lo que revela la autopsia”.

nestor soto.jpg

“La víctima es una sola, Catalina Gutiérrez. De acá derivan sus papás. Néstor Soto es victimario, solo él es el responsable de dejar de haber sido amigo, de que lo sindiquen en la cárcel. Él es victimario”, pronunció el fiscal este miércoles.

Sicardi consideró que el acusado “tuvo frialdad para llamar a los amigos para decir que se suspendía el bowling porque Catalina lo había clavado una vez más”, lo que refleja que “tenía capacidad para dirigir sus actos”.

El fiscal indicó que la declaración de Soto de ayer "fue un manotazo de ahogado para evitar la perpetua”.

catalina gutierrez

Y agregó: “Quiero hacer un reconocimiento especial a Eleonora, Marcelo, Lucía, a sus amigos. No es fácil estar escuchando mentiras. Este homicidio concursa idealmente con femicidio. Finalmente, la consecuencia de los dos homicidios y esto es uno relativo a la pena, la pena única posible es la de perpetua”.

En la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11° Nominación de la ciudad de Córdoba se lleva a cabo este miércoles la última audiencia del juicio por Catalina Gutiérrez, la joven asesinada el 17 de julio de 2024 en Córdoba.

Luego de los alegatos finales de la Fiscalía le siguen los de la querella y defensa, quienes deberán pronunciarse ante el Tribunal y ante el jurado popular, quienes determinarán si el acusado es culpable o inocente.

La repudiable frase de Néstor Soto tras admitir el femicidio de Catalina Gutiérrez

netor soto

En una declaración estremecedora ante el tribunal, Néstor Soto confesó haber asesinado a Catalina Gutiérrez el pasado 17 de julio. Según su propio testimonio, la atacó con la maniobra del "mataleón" luego de un altercado en su domicilio.

Tras admitir haber asesinado a la joven, se intentó justificar con una repudiable frase: "Se me apagó la tele".

Seguidamente, Soto relató que la pelea comenzó cuando Catalina llegó a su departamento y le recriminó no haberla invitado a una reunión con amigos mientras él terminaba de alistarse. "Le dije que me iba a cambiar y ella respondió: ‘Dale, culiado, encima de que no me invitás, ¿te tengo que esperar?’", sostuvo el acusado. Luego agregó: "Me acuerdo de que le contesté mal, me enojé y le dije: ‘Tomátela’. Ahí se ofuscó y me dijo: ‘Nesti, no podés ser tan pelotudo’, y me pegó una cachetada".

Según su relato, reaccionó violentamente tras el golpe. "Le devolví el golpe y le dije: ‘Cati, me fui a la mierda, perdón’. Ella me respondió: ‘Pelotudo, me pegaste re fuerte’. Me agarró de la remera y terminamos forcejeando en el suelo", describió.

Fue entonces cuando la sometió con una maniobra de estrangulamiento hasta dejarla inconsciente.

"Estaba en el piso y me tocó el cuello. Era algo que hacíamos antes. Me apretó fuerte la nuez y ahí se me apagó la tele. Ahí aparece el Néstor Soto descontrolado. Le agarré las manos, se las saqué y le hice el mataleón. Lo hice con fuerza y lo solté. No es que en ese momento me cayó la ficha. Nunca paró ese estado de emoción", continuó en su testimonio.

Al percatarse de que Catalina no tenía signos vitales, Soto intentó quitarse la vida en la misma escena, pero no logró llevarlo a cabo. "Se me cruzó la idea de matarme, de agarrar el auto y chocar. Vi una botella de alcohol arriba de la heladera y pensé en prenderme fuego ahí mismo. No sabía qué hacer, iba y venía, me senté sin entender lo que había pasado", aseguró.

Luego, trasladó el cuerpo en su auto y condujo hacia el sur de la ciudad hasta un descampado en el barrio Ampliación Kennedy, donde lo dejó abandonado junto al vehículo. "Frené en un lugar porque ya no quería seguir manejando, quería morirme. Tiré alcohol en el suelo y también sobre mí. Prendí un fósforo y comenzó a arder lentamente. En ese momento me faltó coraje, el fuego avanzaba de a poco y salí caminando", concluyó su relato ante el tribunal.