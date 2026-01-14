Inminente llegada de tormentas a Buenos Aires: a qué hora se larga fuerte
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros pronosticadores destacaron el arribo de lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los detalles.
En medio de una nueva ola de altas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el alivio parece estar a punto de llegar con la presencia de lluvias y tormentas que, aunque bien podrían tener su inicio en la noche de este miércoles, están confirmadas para el jueves.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló cómo estará el clima en las próximas horas y las recomendaciones a tener en cuenta.
Cuándo se larga fuerte en el AMBA
De acuerdo a lo señalado por el SMN, este jueves habrá tormentas aisladas por la tarde. Con un termómetro que oscilará entre los 25° y 33°, se espera una jornada calurosa e inestable, que finalizará con las precipitaciones ya indicadas.
En tanto, el sitio Meteored lanzó un pronóstico aún más alarmante para Buenos Aires en la jornada de este jueves: según el portal, podría haber lluvias desde las 11 de la semana, las cuales se extenderán hasta la noche, haciendo de este 15 de enero una jornada gris y lluviosa.
Los pronosticadores de este espacio también indicaron temperaturas por encima de los 30°, que tendrán un marcado descanso al día siguiente (viernes) y volverán a elevarse el sábado. Luego, el domingo se espera que la temperatura máxima no pase los 28°.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
