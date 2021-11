"Negra de mierda": cuánto tendrá que pagar de multa por esa frase la "cheta discriminadora"

Los insultos racistas no tienen castigo

“Quien discrimina a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo, es sancionado/a con dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa”, reza el artículo que podría aplicarse a la joven.

“Situaciones como éstas no pueden ser toleradas, los policías día a día se juegan la vida por los vecinos de la Ciudad y es mi deber como Ministro velar por su seguridad y protegerlos”, enfatizó D’Alessandro.

“Confío en que la Justicia actúe para que hechos discriminatorios como estos no se repitan ya que como sociedad no podemos tolerar ningún acto discriminatorio contra un miembro de una fuerza de seguridad en pleno ejercicio de sus funciones, que implique un trato inhumano y degradante como el que aquí se advierte”, agregó el funcionario.

Un lamentable episodio se registró el miércoles por la noche en Lacroze y Freire, en el límite entre los barrios porteños de Núñez y Colegiales, donde una presunta discusión de pareja terminó con una joven agrediendo verbalmente a efectivos de la Policía de la Ciudad.

"Dejá de grabarme, pobre de mierda" "Dejá de grabarme, pobre de mierda"

"No me toques, no me gustan las negras", le gritó en reiteradas oportunidades una joven a una de las policías.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche. Según la cuenta @Hechosanderecho, todo se inició por una discusión de pareja por la que tuvieron que intervenir los efectivos policiales.

Como se observa en las imágenes, los oficiales primero intentaron calmar a la joven que parecía estar muy desbordada, hasta que comenzó a insultar a una de las policías. En el medio, además, abrazó a otro de los efectivos.