Conmovedor traslado de un corazón entre dos hospitales de Córdoba
La solidaridad y el trabajo coordinado de los equipos de emergencia garantizaron la rápida llegada del órgano desde un hospital a otro.
Un operativo sanitario de alta complejidad desde un hospital y un parto de urgencia dentro de una vivienda dejaron en las últimas horas dos historias conmovedoras en la provincia de Córdoba, donde la solidaridad y el trabajo coordinado de los equipos de emergencia fue clave.
Durante la tarde del lunes, un importante cordón sanitario se desplegó en la capital cordobesa para concretar el traslado urgente de un corazón destinado a un procedimiento médico. El recorrido se concretó desde el Hospital San Roque, ubicado en el Polo Sanitario, con el Hospital Privado Universitario, en barrio Colinas de Vélez Sarsfield.
El procedimiento requirió una coordinación precisa entre efectivos de la Policía de Córdoba y los servicios de emergencias de Ecco, quienes trabajaron en conjunto bajo un estricto dispositivo para despejar el tránsito y garantizar que el órgano llegara en el menor tiempo posible.
El emotivo recorrido quedó registrado en un video grabado por las cámaras de seguridad del servicio de emergencias 911, que captaron el momento desde la salida de las ambulancias del Hospital San Roque.
La circulación vehicular fue asistida en distintos puntos del recorrido para evitar demoras y permitir que el traslado del corazón se realizara bajo estrictas medidas de seguridad correspondientes para este tipo de casos.
Policías ayudaron en un parto de urgencia dentro de una casa
Horas después, otra intervención de emergencia y cargada de emoción volvió a tener a efectivos policiales como protagonistas.
Según detallaron fuentes policiales, todo ocurrió en una casa del barrio Nuestro Hogar III, cuando un hombre se comunicó con la línea 911 para pedir ayuda porque su hermana había comenzado el trabajo de parto. De inmediato, personal policial se dirigió hasta el domicilio ubicado en la zona de calle Bustos y Pueblos Unidos.
Al llegar a la vivienda, los uniformados encontraron a la mujer en pleno parto y comenzaron a asistirla, colaborando en el nacimiento de la bebé y brindando los primeros cuidados tanto a la madre como a la recién nacida.
Minutos después, ambas fueron trasladadas por la policía a un dispensario del barrio Villa Angeelli, donde fueron asistidas. Posteriormente, fueron llevadas en una ambulancia al Hospital Nuevo Maternidad Provincial Brigadier Gral. Juan Bautista Bustos, donde recibieron atención médica especializada. Según se informó, tanto la mamá como la bebé se encontraban en buen estado de salud.
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