Conmovedor traslado de un corazón entre dos hospitales de Córdoba

La circulación vehicular fue asistida en distintos puntos del recorrido para evitar demoras y permitir que el traslado del corazón se realizara bajo estrictas medidas de seguridad correspondientes para este tipo de casos.

Policías ayudaron en un parto de urgencia dentro de una casa

Horas después, otra intervención de emergencia y cargada de emoción volvió a tener a efectivos policiales como protagonistas.

Según detallaron fuentes policiales, todo ocurrió en una casa del barrio Nuestro Hogar III, cuando un hombre se comunicó con la línea 911 para pedir ayuda porque su hermana había comenzado el trabajo de parto. De inmediato, personal policial se dirigió hasta el domicilio ubicado en la zona de calle Bustos y Pueblos Unidos.

Al llegar a la vivienda, los uniformados encontraron a la mujer en pleno parto y comenzaron a asistirla, colaborando en el nacimiento de la bebé y brindando los primeros cuidados tanto a la madre como a la recién nacida.

parto en una vivienda de cordoba

Minutos después, ambas fueron trasladadas por la policía a un dispensario del barrio Villa Angeelli, donde fueron asistidas. Posteriormente, fueron llevadas en una ambulancia al Hospital Nuevo Maternidad Provincial Brigadier Gral. Juan Bautista Bustos, donde recibieron atención médica especializada. Según se informó, tanto la mamá como la bebé se encontraban en buen estado de salud.

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