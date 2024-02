Alfredo tiene una costosa discapacidad y fue echado del INTI tras 13 años: "No sé qué voy a hacer"

“Uso una medicación que se llama Lioresal Intratecal, cada ampolla me sale casi 5 mil pesos, uso cuatro por mes y tengo sistema de inyección de medicamentos que a fin de año tengo que cambiarlo: el aparato sale 25 mil dólares, sin obra social ni trabajo no la puedo pagar”, explica.

“Me llama el jefe de prensa y me dice: ‘a partir del 28 está despedido’. ‘¿Qué hice?’ ‘No importa, está despedido’. ‘Pero tengo el contrato firmado’. ‘Se lo anulo’. Y me mandó el telegrama”, relata Alfredo.

Luego se acercó para hablar y lo dejaron esperando en la puerta, pero logró colarse. “Hablé con un gerente operativo, Martín González, que reconoció que había trabajo para mí pero que no dependía de él sino de Recursos Humanos, el gerente es Ernesto Luna, que fue quien me despidió”, denuncia.

“Nunca me pusieron efectivo, hay mucha gente así en el Inti”, afirma y advierte: “El mes que viene no tengo casa porque no puedo pagar el alquiler, no puedo comer, me pegó un tiro en la frente esta gente”.

“Todavía no sé qué voy a hacer”, dice sobre cómo se las va a arreglar pero cuenta que un abogado de ATE presentará un recurso de amparo extraordinario. Además argumenta: “No me pueden echar porque el Inti no cumple con el 4% de trabajadores con discapacidad”.