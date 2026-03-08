Por qué el 8M no corresponde decir "feliz día" a las mujeres

El 8M nace de la conmemoración de huelgas, asesinatos y movilizaciones históricas que denunciaron condiciones laborales, violencia y opresión. En Argentina —como en el mundo— la fecha se resignificó en las últimas décadas: se convirtió en un día de visibilización masiva contra femicidios, travesticidios, precariedad laboral, brecha salarial, tareas de cuidado no remuneradas y expulsión social de personas trans. No es un festejo, es una convocatoria a la acción y la memoria.