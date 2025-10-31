Por qué Halloween se celebra el 31 de octubre

halloween kills.jpg

La expansión de Halloween a otros países

Con la llegada de los irlandeses a Estados Unidos se exportaron también sus comidas, sus ritos, sus tradiciones. Entre ellas está Halloween, que poco a poco fue transformándose en una de las festividades más populares del país del norte.

Los norteamericanos hacen una gran celebración cada 31 de octubre, en donde no solo disfrazan a sus niños sino que además ponen adornos en sus casas, como falsas telas de araña y fantasmas hechas con sábanas blancas.

Además, allí es común que se realicen desfiles multitudinarios, que hasta incluyen carrozas de gran tamaño.

Luego de que se expandiera la celebración en Estados Unidos, la internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 70 y principios de los 80 gracias al cine y a las series de televisión, cuando en 1979 se estrenó Halloween, de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos que supuso una referencia para el cine de terror.

En la actualidad, es común que haya bares temáticos, fiestas y decoraciones alusivas en diferentes ciudades con la llegada de Halloween.

¿Por qué se asocia Halloween a los disfraces?

El uso de disfraces en Halloween no es solo una costumbre moderna. Su origen se encuentra en las creencias celtas del Samhain. Los habitantes temían encontrarse con seres del otro mundo, por lo que se vestían con pieles de animales y máscaras para pasar desapercibidos o intimidar a los espíritus malignos.

halloween disfraz

Con el tiempo, esta costumbre fue evolucionando. Durante la Edad Media, se popularizó la visita a casas cantando o rezando por los difuntos a cambio de alimentos, tradición conocida como “soul cake”. Los participantes solían llevar vestimenta especial, anticipando el actual “truco o trato”.

En Estados Unidos, durante el siglo XX, la industria del entretenimiento impulsó disfraces inspirados en monstruos de la literatura y el cine, como vampiros, brujas y fantasmas, y posteriormente en personajes de películas y televisión. El disfraz permitió a niños y adultos adoptar identidades imaginarias por una noche.

Hoy, la oferta de disfraces es prácticamente ilimitada: hay opciones terroríficas, originales y humorísticas. Lo central permanece: el disfraz sigue siendo una forma de enfrentar los miedos, integrarse a la fiesta y compartir con la comunidad.