Halloween: Dónde celebrar la Noche de Brujas

El viernes 31, en el marco de la celebración del Día de los Muertos, Mixtape Listening Bar se viste con una decoración mexicana y recibe a una invitada de excepción: Mia Rossi, una de las bartenders más influyentes de Brasil. Con casi veinte años de trayectoria, fue la primera mujer en obtener el premio a la Mejor Bartender del Año otorgado por Folha de São Paulo en 2019, distinción que repitió tres años consecutivos en el voto popular de Veja São Paulo. Su recorrido incluye bares emblemáticos como Bar dos Arcos, Famosa Hi-Fi, Riviera, Blue Note y Casa do Porco. Además, es autora de la investigación Forgotten Classics, referente en la coctelería latinoamericana, y creadora de la campaña #EuBeboSozinha, que impulsa la visibilidad femenina en el rubro. Durante su paso por Buenos Aires presentará dos cócteles especiales: Komorebi, con bourbon, vermouth tinto, jerez y shitake, y Palomani, una elegante mezcla de tequila, vermouth seco, campari y soda de pomelo.

Este 31 de octubre, Desarmadero Bar y Desarmadero Session celebran Halloween con una propuesta original que combina coctelería, arte, música y cocina casera en una noche ideal para compartir entre amigos. Para la ocasión, ambos bares ofrecerán cócteles comunitarios servidos en calabazas artificiales, pensados para disfrutar en grupo, con versiones de Fernet con Coca, Jack con Coca o Sprite y Absolut con tónica o Sprite. La experiencia se completa con una selección de platos para acompañar, entre los que destacan las empanadas de hongos y queso, los buñuelos de acelga con alioli, los ravioles fritos de cordero con chutney y las clásicas papas con cheddar, panceta y cebolla de verdeo. Además, sus espacios se transformarán en un escenario temático con vinyl set en vivo, tarotistas, maquillaje artístico.

Merienda celebra Halloween con una propuesta temática en su local de Palermo. El espacio ubicado frente a la Plazoleta William Morris se suma a los festejos del Día de Brujas con una ambientación especial que incluye calabazas y detalles espeluznantes tanto en su salón como en la vereda. Durante la jornada, el staff recibirá a los visitantes con accesorios preparados especialmente para la ocasión. La iniciativa mantiene el espíritu de Merienda, que combina cocina argentina, café de especialidad y pastelería artesanal en un ambiente preparado para celebrar.

Este 31 de octubre, COSTA7070, el espacio gastronómico y nocturno creado por Pedro Bargero e Inés De Los Santos, se une a Veuve Clicquot para celebrar Yelloween, una noche donde la gastronomía, la coctelería y la música se fusionan frente al Río de la Plata. La velada comenzará a las 21 h con una cena privada para 200 invitados, diseñada especialmente por Bargero para la ocasión. A partir de la 1 a.m. se podrán adquirir tickets en el lugar y las puertas se abrirán para recibir a los invitados en una fiesta de alto impacto, con ambientación a cargo de Veuve Clicquot, performances, actores y bottle shows. El dresscode será total black y dress to impress, ideal para acompañar el espíritu sofisticado del evento. La música recorrerá los dos pisos del restaurante: en el Main Floor se presentarán Otto Bunge, Mau Appelhans y Nico Romero, mientras que en el Club, los DJ sets estarán a cargo de Almela, Ruidito y Liso, asegurando una noche vibrante y sofisticada. Con una puesta visual impactante, luces, proyecciones y energía a flor de piel, Yelloween en COSTA7070 promete ser uno de los eventos más esperados del año: una celebración que combina gastronomía, fuego y burbujas en el corazón de la Costanera porteña.

En Palermo, ORNO, la cantina que convirtió el encuentro en una forma de celebración, se viste de fiesta para recibir Halloween con una edición especial de su ya clásico Drag Bingo. Este 31 de octubre la cita será a partir de las 22 h con una consigna simple: disfrazarse, reír y dejarse llevar por el espíritu más divertido de la noche. Conducido por la inigualable Socorro, el Drag Bingo de ORNO combina música, coreografías y premios en una experiencia donde el humor y la participación del público son protagonistas. Entre una ronda y otra, los brindis se multiplican con los cócteles creados por Flavia Arroyo, responsable de la propuesta de CIMA, el rooftop bar del lugar. La cocina, liderada por el chef Juan Orsini, acompaña con platos para compartir —desde empanadas al horno de leña hasta las icónicas pizzas Detroit y Napolitana—, en un entorno que invita a quedarse. Halloween en ORNO promete una noche única, entre tragos, juegos y risas, donde el disfrute está asegurado mesa a mesa.

