Semana del horror: qué ver en HBO Max para recibir Halloween

Embed - Dogman - Nuevo Tráiler Oficial en Español

Las novedades de HBO Max a partir del 17 de octubre

"Sé lo que hicieron el verano pasado": Disponible a partir del 17 de octubre. La trama sigue a cinco amigos que, accidentalmente, provocan un accidente mortal, encubren su implicación y hacen un pacto de silencio. Un año después, su pasado regresa para atormentarlos. Los amigos se ven obligados a enfrentar la verdad de que alguien sabe lo que hicieron y está decidido a vengarse. Perseguidos por un asesino, recurren a los sobrevivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997.

Embed - Sé Lo Que Hicieron El Verano Pasado | Tráiler Oficial

"Amor explosivo": Con la participación de Ke Huy Quan como Marvin Gable, un agente inmobiliario de las afueras de Milwaukee, y la ganadora del Oscar Ariana DeBose (Amor sin barreras, Argylle: agente secreto) como Rose. Gable recibe un sobre rojo de Rose, una excómplice que él había abandonado y que no está nada contenta.

El estreno de terror más destacado en HBO Max

El terror más comentado de 2025 también llega a la plataforma: "La hora de la desaparición". La obra, dirigida por Zach Cregger (Bárbaro), se estrenará en exclusiva en streaming el 24 de octubre bajo el sello "Del cine a HBO Max".

La película también estará disponible en la programación lineal de HBO a partir del día 25. La trama genera suspenso en torno a la desaparición de 17 niños de una misma clase, la clase de la maestra Gandy (Julia Garner), a las 2:17 de la madrugada. La ciudad se lanza en busca de respuestas al misterio mientras lidia con la ausencia de los niños en sus hogares.