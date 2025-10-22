Semana del horror: qué ver en HBO Max para recibir Halloween
En el mes de octubre, conocido como el "mes del terror", HBO Max tiene las mejores opciones para los fans de Halloween. Conócelas.
En pleno ambiente de Halloween, HBO Max refuerza su catálogo de terror con algunos de los principales estrenos de 2025. Estas incorporaciones forman parte de la franquicia "Del cine a HBO Max", un sello que garantiza que las grandes novedades cinematográficas lleguen directamente al streaming para ser disfrutadas desde casa.
Este mes de octubre, dos títulos se destacan en la plataforma: "Exterminio: la evolución" y "Sé lo que hicieron el verano pasado". Mientras la primera es la continuación de una exitosa saga de terror, la segunda actualiza un clásico del género que tuvo su estreno original en 1997.
Los títulos ya disponibles de terror para ver en HBO Max
"Exterminio: la evolución": Esta aterradora entrega está dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson. La historia sigue a un sobreviviente de una isla remota que se aventura en la ciudad, solo para descubrir que una cepa más agresiva del virus ha transformado tanto a los infectados como a los humanos.
"Dog-man": En una mezcla de comedia y acción, un leal perro policía y su oficial humano resultan heridos en el trabajo. Una cirugía inesperada y necesaria los une, creando al Hombre-Perro, una figura que jura proteger y servir, además de realizar acciones básicas como buscar, sentarse y rodar.
Las novedades de HBO Max a partir del 17 de octubre
"Sé lo que hicieron el verano pasado": Disponible a partir del 17 de octubre. La trama sigue a cinco amigos que, accidentalmente, provocan un accidente mortal, encubren su implicación y hacen un pacto de silencio. Un año después, su pasado regresa para atormentarlos. Los amigos se ven obligados a enfrentar la verdad de que alguien sabe lo que hicieron y está decidido a vengarse. Perseguidos por un asesino, recurren a los sobrevivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997.
"Amor explosivo": Con la participación de Ke Huy Quan como Marvin Gable, un agente inmobiliario de las afueras de Milwaukee, y la ganadora del Oscar Ariana DeBose (Amor sin barreras, Argylle: agente secreto) como Rose. Gable recibe un sobre rojo de Rose, una excómplice que él había abandonado y que no está nada contenta.
El estreno de terror más destacado en HBO Max
El terror más comentado de 2025 también llega a la plataforma: "La hora de la desaparición". La obra, dirigida por Zach Cregger (Bárbaro), se estrenará en exclusiva en streaming el 24 de octubre bajo el sello "Del cine a HBO Max".
La película también estará disponible en la programación lineal de HBO a partir del día 25. La trama genera suspenso en torno a la desaparición de 17 niños de una misma clase, la clase de la maestra Gandy (Julia Garner), a las 2:17 de la madrugada. La ciudad se lanza en busca de respuestas al misterio mientras lidia con la ausencia de los niños en sus hogares.
