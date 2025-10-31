La Joaqui impactó con un sensual disfraz de dragona y Luck Ra reaccionó con humor

Para completar el vestuario, sumó un par de alas a juego y una máscara de dragón, bucaneras bordó con hebillas y arandelas, maquillaje con sombras al tono en la mirada y el pelo suelto y lacio. “Tu dragona de confianza”, escribió La Joaqui en la descripción de su publicación, acompañando las fotos que rápidamente se llenaron de likes y comentarios de sus seguidores, que celebraron su audacia y estilo.