La Joaqui impactó con un sensual disfraz de dragona y Luck Ra reaccionó con humor
La cantante compartió su atrevido look de Halloween, que combinó cuero bordó, alas y máscara, y su novio no tardó en hacer un comentario divertido que generó revuelo en redes.
Con la llegada del 31 de octubre, los famosos comenzaron a mostrar sus disfraces de Halloween, y La Joaqui no pasó desapercibida. La cantante marplatense decidió apostar por un look arriesgado y original, transformándose en una “dragona” con un catsuit abotonado de cuero bordó con textura de reptil, ajustado al cuerpo, sin mangas y corto.
Para completar el vestuario, sumó un par de alas a juego y una máscara de dragón, bucaneras bordó con hebillas y arandelas, maquillaje con sombras al tono en la mirada y el pelo suelto y lacio. “Tu dragona de confianza”, escribió La Joaqui en la descripción de su publicación, acompañando las fotos que rápidamente se llenaron de likes y comentarios de sus seguidores, que celebraron su audacia y estilo.
Entre los mensajes más destacados apareció el de su novio, el cantante Luck Ra, quien le escribió con humor: “Nos faltan hacer 4 bebés dragoncitos”. La broma generó risas entre los fanáticos y el propio artista agregó otro comentario jocoso: “Un like y me hago el disfraz del burro”, en referencia al personaje de Shrek, conocido por enamorarse de la Dragona en la película y con el que Luck Ra suele compararse de manera divertida.
El disfraz de La Joaqui no solo sorprendió por su originalidad, sino también por la combinación de sensualidad y creatividad que logró transmitir. Sus seguidores destacaron la elección del catsuit bordó y las alas, así como el detalle de las bucaneras que completan un look pensado para impactar en Halloween.
A través de la publicación, La Joaqui volvió a demostrar su estilo atrevido y su cercanía con sus fanáticos, quienes celebran cada una de sus apariciones y colaboraciones en redes sociales. El intercambio con Luck Ra aportó un toque de humor y complicidad que destacó entre los comentarios y refleja la buena química de la pareja.
El resultado final fue un disfraz que combinó estética, originalidad y un guiño divertido a la cultura pop, consolidando a cantante como una de las artistas más creativas a la hora de celebrar Halloween en Argentina.
