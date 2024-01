Un influencer comparó los precios de la Argentina con España

La tradicional gaseosa cola de dos litros en España sale 1,99 euros, mientras que en la Argentina está a 1.75. En tanto, el litro de leche cotiza a 0.99 euros en España contra 0.55; mientras que lalata de medio litro de cerveza de una marca estándar está a 1.29 euros y en Argentina 0.95.

El dentífrico que en la Argentina se convirtió en un producto de lujo, el precio no tiene casi diferencias con el de la península ibérica, ya que cuesta 1.99 contra los 1.66 de acá. Algo similar sucede con el pan artesano de una primera marca, que la diferencia de precio entre ambos países es mínima, 2.59 vs. 2.25.

En cuánto a la verdulería, el kilo de bananas cuesta más caro en nuestro país: 1,51 euros contra 1.11 en España, vale recordar que en ambos países se trata de un producto importado.

En este contexto, una serie de productos resultaron más baratos en España que en nuestro país, ellos son: el litro de aceite oliva virgen allí cuesta 9.75 euros contra los 11 que cuesta en nuestro país y los fideos tirabuzón están €0.84 vs. 0.88, este es uno de los puntos fundamentales ya que nuestro país es productores de trigo.

Antes de dar su deducción final, el joven influencer destacó: “Una cosa antes de que me salten a la yugular, esto no es representativo de nada, no es la canasta básica, son productos random que elegí yo porque me pintó”.

“Llegamos a la conclusión de que Argentina está picantísima. El problema es que acá el salario mínimo es de 1.134 euros y entiendo que allá (por la Argentina) un millón trescientos mil o un millón y medio de pesos no cobra todo el mundo. O sea en Argentina está hablando precios europeos y sueldos poco europeos”, comentó.

