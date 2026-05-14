La inflación de alimentos fue del 1,5% en abril: qué productos siguieron aumentando más que el resto

En varias consultoras privadas detectaron además que buena parte del aumento mensual en alimentos estuvo explicado justamente por lácteos y productos básicos de consumo masivo. Una dinámica que sigue impactando especialmente en las compras más cotidianas, incluso en un contexto donde la inflación general empezó a desacelerarse.

Del otro lado, las carnes mostraron un comportamiento más moderado en comparación con meses anteriores y ayudaron parcialmente a contener el promedio del rubro. Algunos cortes incluso registraron subas menores a las que venían apareciendo durante buena parte de 2025.

El dato de alimentos era uno de los más esperados porque se trata del segmento con mayor peso emocional —y político— dentro de la inflación argentina. Porque más allá de los porcentajes generales, buena parte de la percepción cotidiana sobre si “todo sigue aumentando” o no suele pasar directamente por lo que ocurre en el supermercado.