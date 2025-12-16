Preocupante alerta meteorológica para Buenos Aires y otras 6 provincias: el informe de este miércoles
El organismo anticipó una jornada complicada climáticamente en varios sectores del país. Todos los detalles en la nota.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se despide de la tregua climática. Tras unos días de temperaturas moderadas, el calor regresa con fuerza, con varias jornadas de calor sofocante, que verán su fin el sábado, cuando las tormentas provoquen el descenso de las temperaturas.
No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una importante advertencia para varios sectores del país durante este miércoles: mientras en la Ciudad de Buenos Aires llega el calor extremo, en otras provincias hay una alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos. Todos los detalles.
Alerta amarilla para Buenos Aires y otras 8 provincias
La advertencia amarilla del SMN para este miércoles abarca a las provincias de La Rioja, Córdoba, San Luis, el sur de la provincia de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La alerta contempla fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante fuertes vientos:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cuándo vuelven las tormentas al AMBA
De acuerdo a lo señalado por el organismo, el próximo sábado 20 de diciembre habrá tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, lo que ocasionará inmediatamente un descenso en el termómetro de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
Este alivio se extenderá a lo largo de algunas jornadas, dado que el domingo 21 y el lunes 22 también se espera que las térmicas no alcancen los 30 grados.
En tanto, el sitio Meteored estimó que las lluvias y tormentas también estarán presentes el día domingo, razón por la cual el termómetro se mantendrá por debajo de los 30°. Sin embargo, los pronosticadores de este sitio aseguraron que, en el arranque de semana, volverá las altas temperaturas.
