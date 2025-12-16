¿Habrá fin de semana largo? Lo que sucederá con el 24 de diciembre
Quedan 16 días para el próximo fin de semana largo, el momento perfecto para juntarse y celebrar antes de darle cierre al 2025.
A medida que diciembre avanza, la gente comienza a organizar sus viajes y reuniones para los feriados y el fin de semana largo de fin de año. Y, como sucede cada temporada, surge la misma pregunta: ¿qué pasará con los días festivos de Navidad?
El Gobierno ya definió cómo quedará configurado el calendario de los últimos feriados del año, generando dudas entre los trabajadores sobre si el 24 de diciembre será un día de descanso, si habrá asueto administrativo o si se tratará de una jornada laboral común. Aquí te contamos todos los detalles.
Qué sucederá con el feriado del 24 de diciembre
En 2025, la Navidad se presenta con un calendario que permite planificar descansos estratégicos. La Nochebuena, el 24 de diciembre, cae miércoles, mientras que el feriado nacional inamovible de Navidad será el jueves 25.
Esto abre la posibilidad de extender el descanso si se suma el viernes 26, generando un fin de semana largo extra para quienes puedan ajustar su agenda o contar con horarios flexibles. Así, quienes planifiquen con anticipación podrán disfrutar de unos días libres prolongados antes de cerrar el año.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
