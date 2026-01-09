Preocupante alerta meteorológica para el AMBA: qué esperar este sábado según los pronosticadores
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló la inestabilidad que marcará la primera jornada del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Comienza el fin de semana y la previsión climática es indispensable para los planes con familia y amigos. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una preocupante alerta amarilla que, esta vez, afecta de forma directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la jornada de este sábado.
Por esta razón, el organismo detalló qué sucederá con el clima en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, al mismo tiempo que especificó las recomendaciones a tener en cuenta ante el inestable tiempo que tendrán porteños y bonaerenses este sábado.
Alerta amarilla para el AMBA este sábado
Si bien el SMN ya anticipó la llegada de lluvias para toda la jornada del sábado, la alerta amarilla en este sector es por fuertes vientos. Se espera que esta advertencia meteorológica afecte a ciudades como Zárate, Campana, Pilar y todo el área comprendida por el AMBA.
Asimismo, los vientos fuertes afectarán también a toda la zona de la Costa Atlántica, desde San Clemente del Tuyú hasta Mar del Tuyú.
Alerta naranja por fuertes tormentas para Formosa y Misiones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas de fuerte intensidad para estas provincias. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Más tormentas en el país: a qué áreas afecta la alerta amarilla
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Salta, Chaco y Corrientes.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y vientos fuertes
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
