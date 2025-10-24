Preocupante alerta naranja por tormentas para Buenos Aires y otras cinco provincias: el informe del SMN
Este sábado estará igual o más inestable que el viernes y el Servicio Meteorológico Nacional ya se encargó de lanzar los detalles del pronóstico del tiempo.
A pesar de la llegada del fin de semana, el mal tiempo persiste en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras las lluvias del viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja por fuertes tormentas que continuarán afectando a la Ciudad y el Conurbano bonaerense durante este sábado 25 de octubre.
Del mismo modo, esta advertencia climática impactará en otras cinco provincias, anticipando un fin de semana sumamente inestable.
Sin embargo, la buena noticia es que el domingo de elecciones estará libre de lluvias, aunque este alivio llegará con un marcado descenso de las temperaturas.
Alerta naranja para Buenos Aires y otras cinco provincias
Como se mencionó anteriormente, la alerta naranja que aplica al Noroeste de Buenos Aires también está dirigida a otros cinco territorios provinciales: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero.
De acuerdo con la alerta del SMN, "el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes". En este sentido, advirtió: "Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".
Cabe señalar que también hay una alerta amarilla que abarca a otros sectores lindantes con las seis provincias mencionadas: la misma indica tormentas y vientos fuertes.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
