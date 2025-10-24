Preocupante alerta naranja por tormentas para Buenos Aires y otras cinco provincias: el informe del SMN

mapa_alertas

Cabe señalar que también hay una alerta amarilla que abarca a otros sectores lindantes con las seis provincias mencionadas: la misma indica tormentas y vientos fuertes.

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.