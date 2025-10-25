Tiroteo entre bandas dejó un muerto en José C.Paz

Tras el intercambio de disparos, los atacantes escaparon, pero poco después se supo que uno de ellos había muerto en la calle. Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar y secuestraron 10 vainas correspondientes a un arma calibre 9 milímetros y tres plomos reforzados, elementos que fueron incorporados al expediente. Los investigadores también analizaron cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de los agresores antes y después del ataque.