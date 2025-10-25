Tiroteo entre bandas dejó un muerto en José C.Paz
El incidente fue en plena calle y la víctima fatal tenía 33 años.
Dos hombres terminaron tras las rejas en el marco de la investigación por el crimen de Matías Lorenzi, de 33 años, hallado sin vida con dos disparos en plena vía pública de la localidad bonaerense de José C. Paz. Según reconstruyeron fuentes policiales, el episodio estuvo ligado a un violento enfrentamiento entre bandas ocurrido el pasado 20 de octubre, en una zona donde los vecinos aseguran que los conflictos armados entre grupos rivales “no son novedad” y han ido en aumento en los últimos meses.
De acuerdo a lo que informaron voceros policiales a Agencia Noticias Argentinas, uno de los aportes claves fue el testimonio de Sergio Arce, de 45 años, quien relató que estaba en su casa junto a su hijo menor y un amigo cuando irrumpieron “tres masculinos” y se desató un tiroteo dentro del domicilio. El hombre sostuvo que la secuencia duró apenas segundos y que él y los presentes “se tiraron al piso para evitar ser alcanzados”.
Tras el intercambio de disparos, los atacantes escaparon, pero poco después se supo que uno de ellos había muerto en la calle. Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar y secuestraron 10 vainas correspondientes a un arma calibre 9 milímetros y tres plomos reforzados, elementos que fueron incorporados al expediente. Los investigadores también analizaron cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de los agresores antes y después del ataque.
La pesquisa permitió determinar que el origen del conflicto fue una disputa entre dos grupos enemigos, identificados como familia Llano y familia Galarza, en cuyo cruce armado Lorenzi resultó herido de gravedad. Trascendió que entre ambos clanes habría un historial de peleas vinculadas a viejos conflictos personales que se habrían ido agravando con el tiempo.
Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal ordenó cuatro allanamientos para dar con las armas utilizadas y avanzar con las detenciones. Finalmente, quedaron aprehendidos Carlos Matías Llano y Daniel Giménez, quienes fueron imputados por homicidio, mientras la investigación continúa para determinar si hubo otros participantes en la balacera.
