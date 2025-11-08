Tragedia en José C. Paz: niegan la excarcelación del joven de 23 años que causó el feroz choque

Según las primeras pericias realizadas a Carballo, la prueba de alcoholemia dio negativa, pero los investigadores ordenaron análisis de sangre y orina para determinar si había consumido drogas u otras sustancias.

Además se determinó que el velocímetro de la camioneta que manejaba quedó trabado en 160 km/h, aunque el acusado declaró ante la fiscalía que circulaba a “no más de 60 kilómetros por hora” y afirmó que el Renault “se cruzó de carril” y que él intentó evitar la colisión.