Tragedia en José C. Paz: niegan la excarcelación del joven de 23 años que causó el feroz choque
Michael seguirá detenido tras causar el accidente que terminó con la vida del matrimonio Benítez. Está imputado por doble homicidio culposo agravado y lesiones.
La Justicia rechazó la excarcelación de Michael Jean Carballo, el joven acusado de causar el accidente que terminó con la muerte de una pareja en José C. Paz, al chocar violentamente con su camioneta el auto de menor en el que circulaban.
Como se sabe, el hombre de 23 años manejaba una Volkswagen Amarok negra cuando embistió al Renault 12 en el que viajaban Eliana y Enzo Benítez junto a sus tres hijos: la pareja de adultos falleció instantáneamente por el violento impacto y milagrosamente los menores lograron sobrevivir.
Por esa razón, Carballo enfrenta cargos por doble homicidio culposo agravado y lesiones agravadas culposas y continuará en calidad de detenido tras la resolución judicial conocida este sábado, sobre el pedido de excarcelación solicitada por los abogados del imputado en la causa a cargo de la Fiscalía N°4 de San Martín, conducida por Rubén Moreno, con la fiscal Ana de Leo como responsable de la detención.
El trágico accidente y lo que complica al acusado
El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 23:30 del viernes último, en el cruce de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en José C. Paz, donde la camioneta de Michael Jean Carballo impactó de lleno contra la parte frontal del auto familiar, provocando la muerte inmediata del matrimonio Benítez.
Además, la hija mayor, de 14 años, sufrió heridas y fue trasladada al Hospital Posadas; en tanto, los otros dos hijos del matrimonio y el conductor detenido no requirieron atención médica.
Según las primeras pericias realizadas a Carballo, la prueba de alcoholemia dio negativa, pero los investigadores ordenaron análisis de sangre y orina para determinar si había consumido drogas u otras sustancias.
Además se determinó que el velocímetro de la camioneta que manejaba quedó trabado en 160 km/h, aunque el acusado declaró ante la fiscalía que circulaba a “no más de 60 kilómetros por hora” y afirmó que el Renault “se cruzó de carril” y que él intentó evitar la colisión.
