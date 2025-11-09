Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 9 de noviembre
De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cierre de fin de semana tendrá condiciones climáticas óptimas para el AMBA.
Termina el fin de semana con buen clima: así lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, donde porteños y bonaerenses disfrutarán un domingo con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que podría alcanzar los 26 grados.
Con viento soplando inicialmente desde el Norte, para luego hacerlo desde el Oeste, el cierre del fin de semana será sumamente agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, sin previsión de lluvias, al menos para esta jornada.
Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires: el informe del SMN
De acuerdo a lo señalado por el SMN, el martes 11 de noviembre será el día en que, nuevamente, las precipitaciones obligarán a los ciudadanos a cambiar sus planes. Según el informe, se espera chaparrones hacia la tarde/noche, aunque la temperatura será alta: la máxima estimada para este día es de 28 grados.
Previo a esto, el AMBA gozará de buen clima: como ya se mencuonó, este domingo el termómetro oscilará entre los 15 y 26 grado, con cielo parcialmente nublado y viento soplando desde el Norte en el inicio de la jornada, para luego hacerlo desde el Oeste.
En tanto, el lunes, las térmicas serán similares: la mínima rondaría los 15 grados y la máxima alcanzaría los 27, pudiendo rozar los 30 grados si se tiene en cuenta la sensación térmica. Con cielo algo nublado, el inicio de semana tendrá una jornada más que primaveral.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
