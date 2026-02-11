Preocupante Alerta por tormentas fuertes con granizo sacude hoy miércoles a Buenos Aires: el informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego de varias jornadas con buenas condiciones del clima, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría volver a registrar lluvias, junto a un descenso abrupto de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el miércoles se presenta ventoso en la madrugada, con cielo parcialmente nublado en la mañana y probabilidades de lluvias en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 21 y 29 grados.