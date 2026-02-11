Preocupante Alerta por tormentas fuertes con granizo sacude hoy miércoles a Buenos Aires: el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este miércoles por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
El clima inestable se mantiene este miércoles en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este martes 11 de febrero para zonas del centro y la costa de la Provincia.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego de varias jornadas con buenas condiciones del clima, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría volver a registrar lluvias, junto a un descenso abrupto de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el miércoles se presenta ventoso en la madrugada, con cielo parcialmente nublado en la mañana y probabilidades de lluvias en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 21 y 29 grados.
