Preocupante alerta por tormentas con granizo sacude hoy martes a Buenos Aires: qué dice el informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue con buenas condiciones del clima y mucho calor, por la que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía un alerta amarilla por temperaturas extremas.

La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Al mismo tiempo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había anticipado una serie de recomendaciones tras informar que hasta el jueves inclusive se esperan temperaturas mínimas de entre 22 y 24 grados y máximas de entre 32 y 35 grados.

De esta manera, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del SMN, el martes se presenta con cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde y noche;, con una mínima de 23 grados y una máxima que trepará a los 32.