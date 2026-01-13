Preocupante alerta por tormentas con granizo sacude hoy martes a Buenos Aires: qué dice el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este martes por tormentas fuertes y granizo en diferentes zonas del país.
La semana se mantiene con clima inestable por lo que este martes regía un nuevo y sorpresivo alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alcanzaba a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba este martes 13 de enero para regiones de todo el oeste bonaerense.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza, La Rioja y Jujuy.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue con buenas condiciones del clima y mucho calor, por la que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía un alerta amarilla por temperaturas extremas.
La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Al mismo tiempo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había anticipado una serie de recomendaciones tras informar que hasta el jueves inclusive se esperan temperaturas mínimas de entre 22 y 24 grados y máximas de entre 32 y 35 grados.
De esta manera, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del SMN, el martes se presenta con cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde y noche;, con una mínima de 23 grados y una máxima que trepará a los 32.
