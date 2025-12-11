Profesionales del Hospital Garrahan hicieron un traslado de alta complejidad de un bebé en estado crítico
La derivación se activó cuando la bebé presentó una arritmia severa que no respondió a los tratamientos habituales.
El Hospital Garrahan volvió a demostrar su rol como centro de referencia nacional en cuidados críticos pediátricos tras encabezar el operativo para el traslado de una paciente de siete meses desde el Hospital Materno Infantil de San Isidro. El procedimiento, inédito para esa institución, fue llevado adelante por un equipo multidisciplinario, especializado en este tipo de intervenciones de extrema complejidad.
Más de 30 profesionales coordinaron un operativo excepcional para trasladar a una bebé a la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos (UCI 35) del Garrahan. La paciente, con falla cardíaca severa, fue trasladada con un sistema móvil de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que permite mantener funciones cardíacas y respiratorias en pacientes con severa falla cardiorrespiratoria.
“El traslado en ECMO es uno de los procedimientos más complejos que existen en medicina crítica pediátrica. Haberlo realizado con éxito demuestra la preparación y el compromiso del equipo del Garrahan”, explicó Guillermo Moreno, director médico adjunto del Garrahan.
La derivación se realizó luego de que la bebé presentara una arritmia severa que no respondió a los tratamientos habituales y evolucionó rápidamente a una falla cardíaca con compromiso multiorgánico. Frente a esta situación crítica, especialistas del Garrahan determinaron la necesidad de asistencia con ECMO, un sistema que reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones, y que sólo puede ser manejado por centros de alta complejidad y personal altamente entrenado.
El operativo requirió una coordinación precisa entre los servicios de terapia intensiva, cirugía cardiovascular, perfusionistas, enfermería especializada, cardiología, anestesia y el equipo de traslado del Garrahan. La Patrulla Municipal de San Isidro y la Policía de la Ciudad colaboraron para asegurar el tránsito de la ambulancia de alta complejidad.
“Gracias a la articulación entre las diferentes instituciones pudimos actuar a tiempo. Este operativo refleja lo que significa una red de salud sólida cuando está en juego la vida de un niño”, concluyó Moreno.
Este tipo de traslados en ECMO son procedimientos poco frecuentes, y que demandan no sólo equipamiento específico —como bombas ECMO portátiles y soporte respiratorio avanzado— sino también una logística rigurosa y comunicación constante entre los equipos.
La paciente permanece internada en la UCI 35 del Hospital, donde continúa recibiendo atención especializada. La coordinación entre la Secretaría de Salud Pública de San Isidro y la Dirección Médica del Garrahan fue determinante para garantizar la supervivencia de la niña y refleja la importancia de fortalecer las redes públicas de atención y derivación pediátrica de alta complejidad.
