Profesionales del Hospital Garrahan hicieron un traslado de alta complejidad de un bebé en estado crítico

“Gracias a la articulación entre las diferentes instituciones pudimos actuar a tiempo. Este operativo refleja lo que significa una red de salud sólida cuando está en juego la vida de un niño”, concluyó Moreno.

Este tipo de traslados en ECMO son procedimientos poco frecuentes, y que demandan no sólo equipamiento específico —como bombas ECMO portátiles y soporte respiratorio avanzado— sino también una logística rigurosa y comunicación constante entre los equipos.

La paciente permanece internada en la UCI 35 del Hospital, donde continúa recibiendo atención especializada. La coordinación entre la Secretaría de Salud Pública de San Isidro y la Dirección Médica del Garrahan fue determinante para garantizar la supervivencia de la niña y refleja la importancia de fortalecer las redes públicas de atención y derivación pediátrica de alta complejidad.