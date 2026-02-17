León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y abordaron la causa judicial de la organización en la Argentina

La investigación avanzó con pedidos fiscales para que exautoridades de la prelatura en Argentina presten declaración indagatoria. En 2025, además, se solicitó incluir en el expediente a dirigentes actuales de la organización, lo que elevó el impacto institucional del caso.

En paralelo, la institución creó en 2022 una comisión interna destinada a escuchar a las denunciantes y posteriormente estableció una oficina permanente orientada a procesos de reparación y resolución de conflictos.

El Opus fue erigido a Prelatura por el papa Juan Pablo II con la constitución 'Ut sit' (1982), convirtiéndola en una institución eclesiástica dirigida por un prelado con su propia jurisdicción, como una diócesis pero sin estar vinculada a un territorio concreto.

Francisco hizo que la Obra pasara a depender de la Congregación del Clero y no de la de Obispos, como ocurría hasta la fecha.

De esta manera, el Opus Dei no formará parte como hasta ahora de la estructura jerárquica de la Iglesia como una diócesis, sino que estará directamente controlada por el ministerio del Clero, como otras organizaciones.

Además, el Opus Dei tendrá que presentar, cada año, "al dicasterio para el Clero un informe sobre el estado de la Prelatura y sobre el desarrollo de su labor apostólica" y el prelado no podrá ser obispo.

Algunos analistas consideraron que Francisco había querido restar poder al Opus Dei, aunque el pontífice argentino lo negó.

Ahora, León XIV, que desde 2023 y hasta su elección fue prefecto del Dicasterio para los Obispos, se ha interesado por la cuestión y ha recibido a los responsables de la Obra, en una de las primeras audiencias desde su elección pontificia el pasado 8 de mayo.