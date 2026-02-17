León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y abordaron la causa judicial de la organización en la Argentina
También analizaron la reforma de los estatutos y los desafíos actuales de la institución religiosa.
El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a las principales autoridades del Opus Dei, en un encuentro en el que se abordaron distintos temas institucionales y pastorales, entre ellos la causa judicial que la organización enfrenta en la Argentina por denuncias vinculadas a presunta explotación laboral y trata de personas.
La audiencia se realizó en la biblioteca del Palacio Apostólico y contó con la presencia del prelado español Fernando Ocáriz y del vicario auxiliar argentino Mariano Fazio, quienes expusieron al Pontífice la posición institucional frente a las controversias judiciales abiertas en el país sudamericano.
el diálogo se desarrolló en un clima de confianza y permitió explicar la perspectiva del Opus Dei respecto de las acusaciones que motivaron investigaciones judiciales en Argentina.
La causa se originó tras una investigación periodística publicada en 2021 que reunió testimonios de 43 mujeres —identificadas como “numerarias auxiliares”— que denunciaron haber realizado tareas domésticas dentro de la organización sin recibir remuneración durante años.
A partir de esos testimonios, en 2023 se presentó una denuncia penal por presunta trata de personas y explotación laboral. Desde el Opus Dei rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los hechos fueron interpretados de manera incorrecta, señalando que existen diferencias entre reclamos laborales, previsionales y eventuales responsabilidades penales.
La investigación avanzó con pedidos fiscales para que exautoridades de la prelatura en Argentina presten declaración indagatoria. En 2025, además, se solicitó incluir en el expediente a dirigentes actuales de la organización, lo que elevó el impacto institucional del caso.
En paralelo, la institución creó en 2022 una comisión interna destinada a escuchar a las denunciantes y posteriormente estableció una oficina permanente orientada a procesos de reparación y resolución de conflictos.
El Opus fue erigido a Prelatura por el papa Juan Pablo II con la constitución 'Ut sit' (1982), convirtiéndola en una institución eclesiástica dirigida por un prelado con su propia jurisdicción, como una diócesis pero sin estar vinculada a un territorio concreto.
Francisco hizo que la Obra pasara a depender de la Congregación del Clero y no de la de Obispos, como ocurría hasta la fecha.
De esta manera, el Opus Dei no formará parte como hasta ahora de la estructura jerárquica de la Iglesia como una diócesis, sino que estará directamente controlada por el ministerio del Clero, como otras organizaciones.
Además, el Opus Dei tendrá que presentar, cada año, "al dicasterio para el Clero un informe sobre el estado de la Prelatura y sobre el desarrollo de su labor apostólica" y el prelado no podrá ser obispo.
Algunos analistas consideraron que Francisco había querido restar poder al Opus Dei, aunque el pontífice argentino lo negó.
Ahora, León XIV, que desde 2023 y hasta su elección fue prefecto del Dicasterio para los Obispos, se ha interesado por la cuestión y ha recibido a los responsables de la Obra, en una de las primeras audiencias desde su elección pontificia el pasado 8 de mayo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario