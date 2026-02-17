Eclipse solar anular del 17 de febrero: a qué hora es y dónde se puede ver el "anillo de fuego"
El fenómeno marcará el inicio de una serie de eventos astronómicos que captarán la atención de científicos y aficionados en todo el mundo.
Un impresionante eclipse solar anular se producirá este martes, cuando la Luna cubra hasta un 96% del Sol y forme el característico “anillo de fuego”, visible en su totalidad solo desde una zona remota del hemisferio sur. Sin embargo, el evento también podrá apreciarse de manera parcial en regiones cercanas.
El fenómeno marcará el inicio de una serie de eventos astronómicos que captarán la atención de científicos y aficionados en todo el mundo. La fase máxima del eclipse se extenderá por poco más de dos minutos, y desde la NASA remarcan la importancia de extremar las medidas de cuidado durante su observación para evitar daños en la vista.
No solo representa una oportunidad para contemplar uno de los eventos más impactantes del calendario astronómico de 2026, sino que también inaugura un año repleto de acontecimientos destacados. Eclipses lunares, lluvias de meteoros y alineaciones planetariasconforman una agenda que promete experiencias únicas para quienes sigan el desarrollo del firmamento a lo largo del año.
Dónde se puede ver el eclipse solar anular del 17 de febrero
La zona de anularidad del eclipse, donde podrá verse el anillo en todo su esplendor, se ubicará exclusivamente en una región limitada de la Antártida, dentro de un corredor de unos 4.282 kilómetros de largo por 616 kilómetros de ancho, donde la Luna cubrirá cerca del 96% del disco solar.
El fenómeno se apreciará como un eclipse solar parcial en otras partes de la Antártida, el sur de Argentina y Chile, como Tierra del Fuego y Punta Arenas, y en áreas del sur de África.
Por qué se lo conoce como Anillo de Fuego
Si bien la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, la distancia es tal que no llega a cubrir por completo al disco solar.
De esta manera, alrededor de la Luna se puede apreciar un aro de luz brillante, que le da el nombre de Anillo de Fuego a este evento.
Qué es un eclipse solar anular
El fenómeno del eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario