Eclipse solar anular del 17 de febrero: a qué hora es y dónde se puede ver el "anillo de fuego"

Por qué se lo conoce como Anillo de Fuego

Si bien la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, la distancia es tal que no llega a cubrir por completo al disco solar.

De esta manera, alrededor de la Luna se puede apreciar un aro de luz brillante, que le da el nombre de Anillo de Fuego a este evento.

Qué es un eclipse solar anular

El fenómeno del eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.