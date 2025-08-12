Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires y habrá más días de tormentas: el informe meteorológico

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

frio frio polar

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles en el AMBA se espera un cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondaría entre 9 y 15 grados, según el SMN.

El jueves y viernes serían, hasta el momento y de acuerdo con el organismo, las jornadas con más frío de la semana. El cuarto día había tendría cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14.

calefaccion hogar Frío polar: cómo calefaccionar las casas.

Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con temperaturas de entre 4 y 14 grados, pero con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche.

Se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 7 y 14 grados para el sábado; y de entre 11 y 15 para el domingo.