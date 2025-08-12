Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires y habrá más días de tormentas: el informe meteorológico
Tras el frío polar vuelven las lluvias. Cuál es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el AMBA.
Las lluvias volverán a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con la mala noticia es que pronosticadores del tiempo anuncian que cuando lleguen se quedarán por varios días en la zona del AMBA, algo que no se venía anunciando.
La buena noticia para la zona del AMBA es que pese al frío polar que se viene, al menos por unos días el sol será protagonista de las jornadas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según el sitio Meteored, las lluvias pueden volver a la Capital Federal y sus alrededores la semana que viene, luego del fin de semana largo.
Las precipitaciones podrían comenzar el lunes 18 de agosto de 2025, con lluvias débiles. Pero las tormentas más importantes llegarán a los días siguientes, martes y miércoles.
Las lluvias del martes serían a partir del mediodía y se mantendrían hasta la tarde-noche del miércoles 20 de agosto. Algunas tormentas podrían ser fuertes.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles en el AMBA se espera un cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondaría entre 9 y 15 grados, según el SMN.
El jueves y viernes serían, hasta el momento y de acuerdo con el organismo, las jornadas con más frío de la semana. El cuarto día había tendría cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14.
Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con temperaturas de entre 4 y 14 grados, pero con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche.
Se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 7 y 14 grados para el sábado; y de entre 11 y 15 para el domingo.
