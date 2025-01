Puerto Madero: habló la madrina del nene de 7 años que murió atropellado por una moto

Asimimo, la mujer describió que la moto que atropelló a su ahijado es negra y no tenía patente. "Los dos ocupantes iban con cascos oscuros. No sé si era mujer la acompañante pero parecería que es femenina", detalló.

nene atropellado puerto madero

El hecho ocurrió a las 00:20 de este jueves, cuando el nene y su familia caminaban hacia la parada del colectivo para volver a su casa en Lanús. Además de la víctima y su mamá, también estaban su pareja, los dos hermanos mayores de Gonzalo y una amiga de la familia.

Según el parte policial, cuando iban a cruzar la calle, una moto de color negro que circulaba a alta velocidad y en la que viajaban dos personas giró en U rumbo a la avenida Gilart. En la esquina con Macacha Güemes, atropelló al nene y huyó.

Gonzalo ingresó de urgencia en el Hospital Argerich, donde se le practicaron maniobras de RCP. Los médicos no pudieron salvarle la vida y, a las 1:15, notificaron la muerte del nene debido a un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de las heridas que sufrió.

La madre del niño contó el desesperante momento que vivió

Florencia, la madre del menor compartió con el canal TN el desesperante momento que vivió: “Lo mató como a un perro y siguió como si nada. No atinó a frenar nunca”. Entre lágrimas, relató que Gonzalo perdió la consciencia en sus brazos mientras buscaba ayuda. Finalmente, un transeúnte accedió a trasladarlos al Hospital Argerich, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero el niño falleció debido a la gravedad de las lesiones.

“Vi que mi nene se desvanecía y le pedí al policía que me llevara al hospital. Me dijo que no podía. Entonces, otro hombre, al que le estoy eternamente agradecida, me llevó al Hospital Argerich”, relató la madre, con la voz quebrada.

Florenciacuestionó la respuesta de las autoridades en el lugar: “Los policías me dicen que vieron a la moto girar, pero no dicen más nada. No vieron el choque, no vieron cómo me destrozaron a mi hijo”, declaró indignada.

La madre de Gonzalo también aseguró que la motocicleta involucrada no tenía patente y lamentó la falta de controles en la zona. “¿Dónde estaba la Policía? No puedo entender cómo no lo vieron”, expresó. Además, apeló a la solidaridad de posibles testigos para que se acerquen a la Justicia y aporten información sobre los responsables.

“Hay un Dios y yo sé que mi hijo va a tener justicia. Si alguien vio algo, por favor acérquense. Mi hijo lo merece”, manifestó con convicción, mientras la familia enfrenta un duelo devastador y busca respuestas. Según lo informado, la investigación está en manos de la Fiscalía N°27, a cargo de Luciano Berardi, quien dispuso la intervención de peritos viales y transporte forense para avanzar en el caso.

Los testigos pueden comunicarse con la Fiscalía N°27 o acercarse a cualquier dependencia policial para brindar información. El caso también cuenta con el apoyo de la División Homicidios, que continuará con el análisis de las pruebas recolectadas y el seguimiento de posibles pistas sobre la moto involucrada.