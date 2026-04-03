Qué conmemora el Viernes Santo el cristianismo y qué representativa práctica se recrea

Usualmente se lleva a cabo tanto en templos como en las calles el tradicional “Vía Crucis”, donde se reza el camino de la cruz, recorriendo los momentos desde la condena de Jesús hasta su sepultura.

Además la Iglesia Católica prescribe el ayuno y la abstinencia de comer carnes rojas como signo de penitencia.

¿Jueves Santo se come carne? Todas las reglas de ayuno y vigilia para los creyentes

La Semana Santa es uno de los momentos más importantes del calendario litúrgico. Para la Iglesia católica, se trata de un período sagrado que comienza con el Domingo de Ramos y concluye el Domingo de Resurrección, tiempo en el que los fieles mantienen distintas prácticas religiosas, entre ellas la conocida tradición de no comer carne.

Cuándo no se come carne

Según la tradición católica, se evita consumir carne todos los viernes de Cuaresma, incluyendo fechas clave como el Miércoles de Ceniza y, especialmente, el Viernes Santo, considerado el día más solemne porque conmemora la crucifixión de Jesús.

En muchos casos, esta restricción se aplica principalmente a las carnes rojas. Sin embargo, con el paso de los años los creyentes adoptaron otro tipo de consideraciones acerca de la abstinencia. Algunos católicos más estrictos no comen ningún tipo de carnes ni productos animales, mientras que otros se hacen excepciones y consumen carnes blancas, siendo el pescado el alimento más elegido para estas jornadas.

Lo mismo sucede con los días. Con el paso de los años y las nuevas generaciones de fieles católicos, la abstinencia del consumo de carne roja suele respetarse solo durante el Viernes Santo.

Por qué no se come carne el Viernes Santo

Existen varias razones que explican esta tradición. Por un lado, la carne roja históricamente estuvo asociada a celebraciones y abundancia. En algunos países, suele ser un objeto de lujo. Al dejar de consumirla, los creyentes buscan adoptar una actitud más austera, sencilla y de recogimiento espiritual.

Además, la práctica de la abstinencia está vinculada al concepto de sacrificio. Durante la Cuaresma, los católicos recuerdan los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno y reflexión. En ese sentido, renunciar a ciertos alimentos es una forma simbólica de acompañar ese sacrificio.

Si bien en algunas interpretaciones populares se dice que la carne representa el cuerpo de Cristo, la Iglesia no establece esta explicación como fundamento oficial. Más bien, se trata de una disciplina religiosa que invita a la reflexión, el autocontrol y la solidaridad con quienes menos tienen.

Qué dice la Biblia respecto al consumo de carne en Semana Santa

La Biblia no prohíbe explícitamente el consumo de carne en Semana Santa ni en ningún otro momento. Sin embargo, hay pasajes que suelen relacionarse con esta costumbre y es por esto que, en base a ciertos escritos de la Sagrada Escritura, se acostumbra a consumir pescado y evitar las carnes rojas durante todos los viernes de la cuaresma.

Más allá de estas referencias, la abstinencia de carne es una norma establecida por la Iglesia como parte de una tradición y no como un mandato bíblico estricto. El "sacrificio" que optan hacer los creyentes puede abarcar cualquier comida que a uno realmente le guste comer. El objetivo principal es espiritual: fomentar el sacrificio personal, la humildad y la empatía.