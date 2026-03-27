Viernes Santo insalubre: detectan una tonelada de pescado camuflado entre cajones de verdura
El peligroso cargamento era transportado en un camión y tenía como destino final la ciudad de Córdoba. Estaba valuado en casi 4 millones de pesos.
A días del Viernes Santo, un control de rutina en una ruta de Córdoba reveló el hallazgo de una importante carga de pescado que era trasladada desde Santa Fe sin cumplir las normas sanitarias vigentes y sin respetar la cadena de frío: estaban escondidos entre cajones de verduras.
El procedimiento se llevó a cabo en la madrugada del jueves, cuando personal de Gendarmería Nacional detectó un camión que transportaba cerca de una tonelada de sábalo en condiciones insalubres.
El operativo tuvo lugar pasadas las 5 de la mañana, a la altura del Peaje Devoto, sobre la Ruta Nacional N° 19, en el kilómetro 142. Allí, efectivos de la Sección Seguridad Vial “San Francisco”, dependientes del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María”, detuvieron al vehículo para una inspección de rutina.
Según informaron desde Gendarmería, el camión provenía de la localidad de Santa Rosa, en la provincia de Santa Fe, y se dirigía hacia la ciudad de Córdoba. A simple vista, dentro del acoplado llevaba una importante carga de verduras.
Sin embargo, durante una revisión más exhaustiva, los gendarmes descubrieron que entre los productos había 41 cajas con ejemplares de sábalo que eran transportados sin las condiciones adecuadas de refrigeración.
La mercadería se encontraba en infracción a la Ley 22.375, que regula aspectos vinculados a la sanidad animal y las condiciones de transporte de alimentos. De acuerdo con la documentación presentada, el valor de la carga ascendía a unos 3.800.000 pesos.
Tras el hallazgo, se dio intervención a personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), delegación San Francisco. Se realizaron las actuaciones correspondientes y se dispuso el secuestro de la mercadería. Posteriormente, personal de Bromatología llevó adelante el decomiso y trasladó los pescados, previamente embolsados, a una cámara frigorífica para su resguardo.
Finalmente, se informó que la carga quedó a disposición del Juzgado de Faltas de San Francisco, que determinará los pasos a seguir en el caso.
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