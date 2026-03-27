Viernes Santo insalubre: detectan una tonelada de pescado camuflado entre cajones de verdura

La mercadería se encontraba en infracción a la Ley 22.375, que regula aspectos vinculados a la sanidad animal y las condiciones de transporte de alimentos. De acuerdo con la documentación presentada, el valor de la carga ascendía a unos 3.800.000 pesos.

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Tras el hallazgo, se dio intervención a personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), delegación San Francisco. Se realizaron las actuaciones correspondientes y se dispuso el secuestro de la mercadería. Posteriormente, personal de Bromatología llevó adelante el decomiso y trasladó los pescados, previamente embolsados, a una cámara frigorífica para su resguardo.

Finalmente, se informó que la carga quedó a disposición del Juzgado de Faltas de San Francisco, que determinará los pasos a seguir en el caso.

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