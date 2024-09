Qué declaró el médico de Alberto Fernández por el golpe en el rostro de Fabiola Yañez

La declaración testimonial de Federico Saavedra

Según trascendió, el médico ratificó que le recetó a Yáñez un producto antiinflamatorio por un moretón que, en ese momento, tanto ella como Fernández le informaron que había sido producto de un "golpe accidental".

Saavedra, que declaró como testigo, confirmó que le había recetado árnica y heparina a través de una comunicación telefónica, luego de que ella le indicara que tenía un moretón en el rostro debido a un “golpe involuntario accidental en la cama”. También aseguró que recién el 30 de junio de 2021, cuatro días después, concretó una visita personal a la ex primera dama.

“Le preguntamos qué había pasado, nos dicen que había sido un golpe involuntario accidental en la cama, no recuerdo si lo dijo ella o él, que había sido un golpe sin querer en el dormitorio, en la intimidad y fue un relato natural, sonó sincero, no hubo controversia, no detecté nada extraño, era un contexto sumamente amigable”, declaró el facultativo.

golpe fabiola.jpg

El extitular de la Unidad Médica Presidencial prestó declaración durante cuatro horas en la fiscalía de Ramiro González.

Qué dijo la abogada de Fabiola Yáñez tras la declaración del médico Federico Saavedra

La abogada de Fabiola Yáñez, Mariana Gallego, aseguró a la salida de Comodoro Py que la declaración testimonial del extitular de la Unidad Médica Presidencial (UMP), Federico Saavedra, coincidió “en todo con los dichos de Fabiola”.

“Las palabras del médico Saavedra coinciden en todo con los dichos de Fabiola en su declaración; incluso el lugar donde la había revisado, que fue el playroom del chalet presidencial”, afirmó.

“El médico dijo que el hematoma era más chico, pero habían pasado varios días hasta que él la revisó en persona. El 30 de junio fue a verla, casi una semana después. También confirmó que le recetó el árnica y que le dijeron que fue un golpe involuntario”, detalló Gallego.