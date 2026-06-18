Qué día y a qué hora exacta empieza el invierno 2026 en la Argentina
El Planetario de San Luis dio a conocer los detalles precisos del cambio de estación, de la mano del día con menor exposición de luz solar de todo el año.
Si bien el clima gélido se hace sentir con fuerza, es inminente el arribo formal del invierno a la Argentina. El otoño transita sus últimos días en el país y la llegada de la estación más fría del año ya tiene fecha y hora confirmadas por los especialistas.
De acuerdo a los datos técnicos brindados por el Planetario de San Luis, el invierno en Argentina comenzará oficialmente el próximo domingo 21 de junio puntualmente a las 5:24 de la madrugada (Hora Oficial Argentina).
Este cambio estacional responde al fenómeno astronómico denominado solsticio de invierno, el cual traerá aparejado un descenso más marcado en los termómetros, obligando a los ciudadanos a preparar los abrigos para afrontar las bajas temperaturas.
Invierno: la jornada más corta del año
La característica más perceptible de este evento astronómico para la población tiene que ver con la duración del día y de la noche. Durante el solsticio, el Sol se ubicará en su máxima declinación Norte, asomando hacia el horizonte Nor-este.
A partir de ese momento, el astro rey realizará su desplazamiento por el cielo a la mínima altura del año, lo que provocará que permanezca visible por tan solo 9 horas con 50 minutos antes de ocultarse por el Nor-oeste. Como contrapartida, la región experimentará la noche más larga del calendario.
La posición del Sol en el universo
El informe del Planetario puntano también aportó datos específicos sobre la configuración espacial al momento exacto en que se produzca el recambio estacional de la madrugada del domingo:
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Distancia: El Sol se encontrará posicionado debajo del horizonte terrestre, a una distancia aproximada de 152 millones de kilómetros de la Tierra.
Mapa estelar: En ese preciso instante, el astro rey estará transitando las estrellas que conforman la constelación zodiacal de Tauro, un trayecto en el que estará acompañado en el firmamento por los planetas Urano y Marte.
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