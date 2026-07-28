Alerta turística en Mar del Plata y la Costa Atlántica: el invierno registra una ocupación críticamente baja

El impacto se siente con fuerza en distritos vecinos. En Necochea, por caso, el sector hotelero reportó una ocupación que apenas llegó al 19%, una cifra que encendió las alarmas de una cadena económica que abarca desde la hotelería y la gastronomía hasta el comercio minorista y las actividades recreativas.

El escenario actual consolida una tendencia de consumo sumamente austera: quienes viajan optan por escapadas breves, buscan promociones agresivas y cuidan al máximo cada gasto. Ni siquiera los esfuerzos comerciales ni las opciones de financiación lograron revertir la cautela del visitante promedio.

Frente a un inicio de receso con poco movimiento en las calles y persianas bajas, la única esperanza del sector privado está puesta en los próximos fines de semana y en un eventual repunte sobre el tramo final de las vacaciones para intentar mitigar las pérdidas.