"Atentan contra la vida": cortan el gas a más de 300 familias en Tolhuin con temperaturas de hasta -19°C

Ante este panorama, la secretaria de Gobierno municipal, Ana Paula Cejas, advirtió que en el distrito "no se puede vivir sin el gas" y sentenció: "Cortarle a las familias el servicio de gas con temperatura bajo cero es criminal, es atentar contra las vidas de las personas".

Por su parte, una docente identificada como Jessica relató las exigencias financieras impuestas por la compañía distribuidora para reabrir las válvulas: "Intentamos llegar a un acuerdo con Camuzzi para una reconexión más inmediata, pero nos exigieron pagar el 50%, tenían que tener $1.200.000 mínimo. Para un jubilado que cobra $500.000 es muchísimo y eso hay que multiplicarlo por 150 familias que se quedaron sin gas en mayo. Se hizo locro y empanadas para ayudar a pagar algunas boletas".

La polémica frase oficial y la respuesta de los vecinos

El conflicto recrudeció tras las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien al justificar la restitución de tarifas a precios de mercado y el sinceramiento de costos en los servicios públicos, sugirió cambios en los hábitos cotidianos de la ciudadanía: "Ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas", ejemplificó en su primera conferencia de prensa.

La respuesta desde el corazón de Tierra del Fuego no tardó en llegar. Los vecinos damnificados invitaron públicamente a las autoridades nacionales a constatar la realidad climática de la zona: "Que venga y que vea que estamos abrigados. No solamente usamos camperas, nuestro calzado es impermeable, estamos preparados porque vivimos en una zona fría, pero es imposible. Yo lo invitaría a este señor que venga y vea las condiciones de acá, porque es una necesidad vital", señaló Jessica.

En la misma línea, Juan desafió a la dirigencia política: "Me gustaría invitar a un diputado o senador a que venga y pase una noche acá con nosotros a ver si se bancan lo que nosotros nos bancamos". Como medida extrema de subsistencia tras el corte de Camuzzi, el trabajador debió fabricar una salamandra casera para calefaccionar su hogar quemando leña.

Solidaridad comunitaria y el fallo judicial favorable

Frente a la ausencia de respuestas estatales, la red de contención vecinal se convirtió en el único sostén para los sectores más vulnerables. Quienes todavía logran abonar los servicios abren las puertas de sus hogares para que amigos y vecinos puedan bañarse y lavar sus prendas.

Asimismo, se llevan adelante iniciativas colectivas para proteger a los más chicos: "Llegué a tener 70 chicos en mi casa, hicimos pijamada porque tratamos de mostrar a nuestros niños la realidad linda que tenemos y tampoco queremos manchar su infancia", relató la maestra.

En el plano judicial, un rayo de esperanza comenzó a vislumbrarse a través de la Justicia federal. El Juzgado Federal de Río Grande hizo lugar a una medida cautelar autónoma promovida por la Defensoría Pública Federal y falló a favor de dos jubilados de Tolhuin, ordenándole a Camuzzi Gas del Sur abstenerse de interrumpir el suministro hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa principal.

El expediente judicial destacó que se trata de personas mayores de 65 años con patologías crónicas, altos costos en medicamentos y una absoluta imposibilidad económica para cancelar en apenas 48 horas una deuda superior a los $448.000. Asimismo, el tribunal cuestionó con dureza a la empresa prestataria por atender a los usuarios del municipio apenas una vez por semana.