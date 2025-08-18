Javier Milei suspende un acto en Junín "por cuestiones de seguridad"
El libertario canceló una actividad que tenía prevista en la localidad bonaerense ubicada a 266 kilómetros de la Quinta de Olivos.
El presidente Javier Milei, quien tiende a acumular más millas de vuelos al exterior que visitas dentro del país, decidió reprogramar un viaje que tenía agendado a la localidad bonaerense de Junín por "cuestiones de seguridad".
El mandatario tenía previsto una actividad este martes en la localidad bonaerense ubicada a 266 kilómetros de la Quinta de Olivos, pero la canceló por el alerta meteorológico.
"La Oficina del Presidente informa que, a partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, Provincia de Buenos Aires", indicó el comunicado oficial.
Agregó la OP que "esto se debe a la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 km/h", y apuntó: "Según el organismo de custodia del Presidente, el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones".
