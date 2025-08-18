Javier Milei suspende un acto en Junín "por cuestiones de seguridad"

"La Oficina del Presidente informa que, a partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, Provincia de Buenos Aires", indicó el comunicado oficial.