Matías Martin tiene nueva novia: la foto que confirma la incipiente relación
Yanina Latorre difundió detalles del romance y se conoció la primera imagen del conductor junto a Paloma Cavanna durante el recital de Oasis.
El mundo del espectáculo sumó una noticia que venía circulando desde hace días pero que ahora quedó respaldada por imágenes concretas. Matías Martin tiene nueva novia y la confirmación se dio a partir de una foto tomada durante el recital de Oasis en el estadio Monumental.
La primicia había sido aportada por Yanina Latorre en su programa Sálvese quien pueda por América TV, donde adelantó: “¿Quién está de novio nuevamente? Que, para mí, no le dan fechas con la última relación que tuvo. Tiene novia nueva, ella es muy de su palo, peroncha, muy hippie, vestuarista, trabaja en el canal de la Ciudad. Ella es muy bella, se llama Paloma Cavanna, que es la hermana de Joaquín Cavanna, el productor”.
Con ese comentario, la conductora dejó al descubierto un vínculo que ya llevaba meses en marcha y que estaba comenzando a mostrarse en público. Latorre amplió la información con otro detalle que había detectado en redes sociales.
Según contó, un intercambio en Instagram fue determinante para sospechar: “Están hace 5 meses. No se esconden, salen a lugares públicos, se ven. Yo me di cuenta de que esto ocurría porque en un posteo de Matías en Instagram, Paloma pone: ‘Poco se dijo de la última foto. Cumple feliz, Matu’. Y él le responde: ‘Usted tampoco dice nada’. Yo digo ‘el usted’ es sexo”, lanzó entre risas, dando por confirmado el tono cómplice entre ambos.
La panelista también reveló cómo se conoció la pareja. “Se conocieron por gente en común. Si vos le preguntás a ella te dice que están noviando. Yo me enteré porque ella quiere que se sepa”, aseguró, reforzando la idea de que la relación avanzaba sin intención de ocultarse. Con esos datos, el equipo del programa decidió buscar la palabra del propio Martín, quien, al ser consultado por un cronista, respondió con humor: “Estás muy dateado. Buen dato”.
Y luego agregó una reflexión sobre su vida personal: “Cuando la gente está haciendo su vida, no hay que preguntarle, cuando tienen ganas de contarle al mundo algo lo hacen, no antes, apurado”. Finalmente, la foto que selló la confirmación fue compartida por el periodista Nahuel Saa, mostrando a la pareja disfrutando del recital.
La imagen los muestra juntos y relajados, en un contexto público que elimina definitivamente cualquier tipo de especulación. Con este material, quedó cerrada la discusión sobre si había o no nuevo romance. La evidencia habla por sí sola: Matías Martín atraviesa una nueva etapa sentimental y ya no la oculta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario