Chapa sobre las vías y corte de energía: el inconveniente se produjo luego de que una formación arrollara una chapa entre las estaciones Colegiales y Carranza, impacto que provocó la falla en el sistema de alimentación eléctrica y obligó a detener la circulación de los tres ramales.

Evacuación y tareas de reparación: en el lugar del episodio trabajan de manera conjunta personal de Trenes Argentinos, dotaciones de bomberos y equipos del SAME abocados a la evacuación de los pasajeros del tren afectado.