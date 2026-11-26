Comunicado oficial de Trenes Argentinos: qué pasó con la línea Mitre y por qué no funciona
Trenes Argentinos informó que los tres ramales de la línea Mitre permanecen interrumpidos desde las 6.30 por una falla eléctrica tras arrollar una chapa.
A través de un comunicado oficial, Trenes Argentinos confirmó que el servicio de la línea Mitre permanece completamente interrumpido en sus ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre desde las 6.30 de la mañana, debido a una grave falla técnica registrada en el sistema de alimentación eléctrica.
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Qué ocurrió entre Colegiales y Carranza y cómo sigue el operativo
De acuerdo con la información difundida por la operadora ferroviaria estatal, el desperfecto que dejó sin funcionamiento a todo el tendido eléctrico de la línea se desencadenó a raíz de un incidente en las vías:
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Chapa sobre las vías y corte de energía: el inconveniente se produjo luego de que una formación arrollara una chapa entre las estaciones Colegiales y Carranza, impacto que provocó la falla en el sistema de alimentación eléctrica y obligó a detener la circulación de los tres ramales.
Evacuación y tareas de reparación: en el lugar del episodio trabajan de manera conjunta personal de Trenes Argentinos, dotaciones de bomberos y equipos del SAME abocados a la evacuación de los pasajeros del tren afectado.
Investigación en curso: mientras los operarios de la empresa realizan tareas técnicas para subsanar el daño y restablecer la prestación lo antes posible, las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo llegó el objeto metálico al tendido ferroviario.
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