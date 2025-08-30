La bandera que la hinchada de San Lorenzo le dedicó a Karina Milei por las presuntas coimas
Simpatizantes del Ciclón se hicieron eco del escándalo que envuelve al gobierno de Javier Milei con una sorpresiva manifestación de rechazo.
Definitivamente, el andar del país y el fútbol no son asuntos separados. De una manera u otra, lo que sucede en la política argentina afecta y genera reacciones, incluso, en el ámbito deportivo. La prueba de ello es la bandera que colgó un sector de la hinchada de San Lorenzo en el clásico que Huracán que se disputó este sábado por la tarde y finalizó sin goles.
Con los colores del Ciclón, el trapo que pendía de sus ataduras en el Nuevo Gasómetro citaba el "3%" que, según los audios de Diego Spagnuolo, es el porcentaje que se quedaba Karina Milei a modo de coima en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
De este modo, el escándalo que sacude ahora al gobierno de Javier Milei continúa teniendo sus repercusiones en los diferentes espacios: artístico, deportivo, etcétera. Además, los usuarios de las redes sociales han viralizado hits en torno a lo sucedido y todo tipo de reacciones que demuestra que esto será, sin duda, una desagradable huella en la gestión libertaria, mientras la Justicia investiga la veracidad de los audios y busca pruebas que demuestren lo que el extitular de la Andis señalaba.
Otra reacción en el fútbol: Sacachispas se burló del escándalo de Karina Milei
Luego de que trascendiera el caso de las presuntas coimas cobradas por Karina Milei, diversas personalidades de la política y un sinnúmero de ciudadanos se han hecho eco de lo que, en caso de confirmarse, sería muy grave para la administración libertaria. Pero lo que en verdad nadie esperaba era que Sacachispas, un equipo que milita en la B Metropolitana, se burlara de lo sucedido.
"Nos desapareció el 3... Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila", escribieron desde la cuenta oficial del club, con el detalle de que dejaron el tercer espacio vacío en la formación para el duelo que tuvo este viernes con Brown de Adrogué. Por supuesto, la burla hace hincapié en el 3% de Karina Milei, que sería el porcentaje que habría solicitado "el Jefe" a su favor.
