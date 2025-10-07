Quién era Daiana Mendieta, la joven que fue hallada sin vida este martes en un aljibe en Entre Ríos

Investigan el crimen de Daiana Mendieta

Hasta el momento la Policía de Entre Ríos detuvo sólo a un hombre de 55 años, apodado "Pino", que reside cerca de la casa de Daiana y que amenazó con un arma de fuego a los oficiales que fueron a allanar su propiedad el domingo pasado, antes de que apareciera el cuerpo de la joven.

La familia de Daiana había reportado su desaparición el sábado 4 de octubre, tras perder contacto con ella.

A partir de ese momento se supo que la joven salió de su casa pasadas las 20 del viernes 3, y que conducía su auto, un Chevrolet Corsa Classic que apareció el domingo a la madrugada abandonado al costado de un camino vecinal, a 2 kilómetros de Gobernador Mansilla.

Daiana era descrita en el pedido de información sobre su paradero como una joven de 1,72 de altura con el cabello oscuro, largo hasta la altura de los hombros, y ojos marrones oscuros.

Daiana Mendieta

Al momento de salir de su casa vestía una calza gris, una remera color blanca y zapatillas Vans tipo botitas, de color negro. Tanto su ropa como el estado de su cuerpo son ahora material de investigación en la causa judicial.

El caso está en manos de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera y la fiscal de Entre Ríos Emilce Reynoso.