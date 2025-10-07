Entre Ríos: buscan a una joven de 22 años que está desaparecida
Daiana Mendieta, de 22 años, fue vista por última vez el viernes. Por el caso fue arrestado un hombre de 50.
Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, es buscada intensamente tras ser vista por última vez el pasado viernes a la noche en la localidad de Gobernador Mansilla, Entre Ríos. Su auto apareció abandonado y con las llaves puestas. Por el caso hay un solo detenido: un hombre conocido como “Pino”, de 50 años.
El viernes, alrededor de las 20, Daiana salió de su casa en su auto Chevrolet Corsa Classic y, dos horas más tarde, sus padres perdieron contacto con ella. El sábado por la noche, familiares de la joven se presentaron en la Comisaría de Gobernador Mansilla para realizar la denuncia al no tener novedades sobre su paradero.
La joven mide alrededor de 1,72 mts., pesa unos 64 kilos, tiene cabello oscuro, largo a la altura de los hombros y ojos marrones oscuros. Al momento de retirarse vestía una calza gris, una remera color blanca y zapatillas Vans tipo botitas, de color negro.
El auto de Daiana fue hallado en la madrugada del domingo en un camino vecinal ubicado a dos kilómetros de Gobernador Mansilla. El vehículo estaba abandonado, con las llaves puestas y no presentaba indicios de haber sido forzado, según detallaron fuentes policiales a medios locales.
La investigación avanzó con el allanamiento de una vivienda, donde un hombre de 50 años, apodado “Pino”, fue demorado por resistencia a la autoridad tras amenazar a la Policía con un arma de fuego. Además, en el lugar se secuestraron dos celulares y una camioneta Toyota Hilux.
Según medios locales, los peritajes iniciales confirmaron que Daiana mantuvo comunicación con “Pino” antes de desaparecer, por lo que las autoridades investigan que relación existía entre ambos.
“No es familiar ni persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existe algún vínculo”, explicó el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva. En las últimas horas se aguardaban los resultados de las pericias realizadas tanto al vehículo del sospechoso como al de la joven desaparecida.
Por orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera y la fiscal Emilce Reynoso, el detenido se encuentra el calabozo de la Jefatura Departamental en Rosario de Tala.
La investigación del caso derivó en el montaje de un amplio despliegue policial, que incluyó la intervención de personal especializado de Paraná, personal junto a perros rastreadores que se sumaron al operativo. “Estamos trabajando con drones de alta generación, equipos de rastreo con canes y personal especializado en búsqueda de personas”, detalló Silva.
Respecto a las hipótesis, el jefe policial fue cauto e indicó: “Por el momento no podemos hacer públicas las hipótesis, pero se trabaja intensamente en todos los frentes”.
Además, solicitó la colaboración de los ciudadanos que puedan aportar datos a la investigación del caso: “Si alguien tiene información, puede acercarse a cualquier dependencia policial o comunicarse al 101, incluso de forma anónima. Toda información será tratada con la debida reserva”.
