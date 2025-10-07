Entre Ríos: buscan a una joven de 22 años que está desaparecida

La investigación avanzó con el allanamiento de una vivienda, donde un hombre de 50 años, apodado “Pino”, fue demorado por resistencia a la autoridad tras amenazar a la Policía con un arma de fuego. Además, en el lugar se secuestraron dos celulares y una camioneta Toyota Hilux.

Según medios locales, los peritajes iniciales confirmaron que Daiana mantuvo comunicación con “Pino” antes de desaparecer, por lo que las autoridades investigan que relación existía entre ambos.

“No es familiar ni persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existe algún vínculo”, explicó el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva. En las últimas horas se aguardaban los resultados de las pericias realizadas tanto al vehículo del sospechoso como al de la joven desaparecida.

Por orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera y la fiscal Emilce Reynoso, el detenido se encuentra el calabozo de la Jefatura Departamental en Rosario de Tala.

Daiana Mendieta - Entre Rios Foto: Somos la Ciudad Paraná

La investigación del caso derivó en el montaje de un amplio despliegue policial, que incluyó la intervención de personal especializado de Paraná, personal junto a perros rastreadores que se sumaron al operativo. “Estamos trabajando con drones de alta generación, equipos de rastreo con canes y personal especializado en búsqueda de personas”, detalló Silva.

Respecto a las hipótesis, el jefe policial fue cauto e indicó: “Por el momento no podemos hacer públicas las hipótesis, pero se trabaja intensamente en todos los frentes”.

Además, solicitó la colaboración de los ciudadanos que puedan aportar datos a la investigación del caso: “Si alguien tiene información, puede acercarse a cualquier dependencia policial o comunicarse al 101, incluso de forma anónima. Toda información será tratada con la debida reserva”.

