Femicidio en Entre Ríos: cuál es el vínculo entre el detenido y Daiana Mendieta
Gustavo Brondino, de 55 años, es el principal sospechoso y único detenido por el asesinato la joven de 22 años que hallaron en el aljibe de una casa.
Mientras continúa la conmoción en Entre Ríos por el femicidio de Daiana Mendieta, los investigadores intentan reconstruir el vínculo de la víctima con Gustavo Brondino, principal sospechoso y único detenido.
Las principales pistas que llevaron a la detención del hombre de 55 años están relacionadas con el alquiler de un galpón que pertenecía a la familia Mendieta, utilizado para tareas vinculadas a la actividad agraria, explicó desde el lugar de los hechos la periodista de C5N Mariela López Brown.
Por ese motivo, los operativos se trasladaron a ese predio, donde se almacenaban maquinarias y elementos de trabajo. De acuerdo con medios locales, las familias no mantenían una relación cercana con Brondino, solo existía un vínculo comercial por el alquiler del espacio.
Sobre este vínculo hay muchas sospechas, pero los investigadores prefieren no brindar detalles. Se presume que hubo una comunicación de Daiana con alguno de los integrantes del grupo familiar, pero aún resta conocer el resultado de los peritajes para confirmar esta hipótesis.
De acuerdo a la Policía, la ciudad cuenta con una importante cantidad de dispositivos de filmación en la vía pública y, además, los vecinos y comerciantes colaboraron de manera ejemplar al entregar las grabaciones de sus domicilios particulares.
Además, las pericias a los teléfonos celulares habrían resultado determinantes, porque encontraron conversaciones de WhatsApp entre Mendieta y Brondino, que sirvieron para localizar al sospechoso y reforzar la hipótesis de su posible participación en el crimen.
El peor final: hallan sin vida a la joven que estaba desaparecida en Entre Ríos
Daiana Magalí Mendieta de 22 años fue hallada sin vida esta mañana en medio de los intensos rastrillajes que se realizaban en Gobernador Mansilla, departamento Tala. Su cuerpo apareció oculto dentro de un aljibe en las inmediaciones de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla.
La víctima había sido vista por última vez en la noche del viernes 3 de octubre. No trascendieron los detalles de qué había ocurrido horas antes de advertirse su paradero.
La familia había realizado la denuncia policial el sábado cuando notó la ausencia de la joven. El domingo, en tanto, se encontró su auto abandonado y con las llaves puestas, lo que incrementó la preocupación y aceleró las investigaciones. Este martes se realizaron rastrillajes por la zona rural donde se encontró el vehículo.
En el marco de la investigación, por el momento no se descarta ninguna hipótesis. La causa se encuentra caratulada como "averiguación de paradero". En el caso trabajan los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala.
