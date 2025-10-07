Femicidio en Entre Ríos: cuál es el vínculo entre el detenido y Daiana Mendieta

Además, las pericias a los teléfonos celulares habrían resultado determinantes, porque encontraron conversaciones de WhatsApp entre Mendieta y Brondino, que sirvieron para localizar al sospechoso y reforzar la hipótesis de su posible participación en el crimen.

Embed - DRAMÁTICA BÚSQUEDA DE UNA JOVEN DE 22 AÑOS: C5N EN EL LUGAR DEL HECHO

El peor final: hallan sin vida a la joven que estaba desaparecida en Entre Ríos

Daiana Magalí Mendieta de 22 años fue hallada sin vida esta mañana en medio de los intensos rastrillajes que se realizaban en Gobernador Mansilla, departamento Tala. Su cuerpo apareció oculto dentro de un aljibe en las inmediaciones de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla.

La víctima había sido vista por última vez en la noche del viernes 3 de octubre. No trascendieron los detalles de qué había ocurrido horas antes de advertirse su paradero.

La familia había realizado la denuncia policial el sábado cuando notó la ausencia de la joven. El domingo, en tanto, se encontró su auto abandonado y con las llaves puestas, lo que incrementó la preocupación y aceleró las investigaciones. Este martes se realizaron rastrillajes por la zona rural donde se encontró el vehículo.

En el marco de la investigación, por el momento no se descarta ninguna hipótesis. La causa se encuentra caratulada como "averiguación de paradero". En el caso trabajan los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala.