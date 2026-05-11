Se hacía pasar por pastor y lo detuvieron por homicidio: era buscado por matar a un hombre en 2021

En ese sitio padre e hijo interceptaron armados a una pareja que estaba sentada en un auto estacionado, detallaron las fuentes policiales, y cuando el conductor del auto vio el peligro, su impulso fue arrancar el vehículo. Los ladrones le dispararon varias veces y provocaron que perdiera el control de su auto hasta chocar contra un poste.

El conductor del auto murió en el acto por las lesiones sufridas, y su acompañante quedó herida de un disparo en la cadera mientras los ladrones le robaban sus pertenencias de valor y la abandonaban a su suerte en la calle.

El hijo del falso pastor fue detenido casi en seguida y en junio de 2023 la Justicia bonaerense lo condenó a 21 años de prisión efectiva.

La investigación quedó en veremos hasta que a principios de 2026 la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de José Maroto, le asignó a la División Homicidios de la PFA la localización y captura del acusado.

Para ese entonces, el falso pastor predicaba una vida muy distinta a la que había vivido: seguía prófugo y estaba al frente de una iglesia evangélica de La Matanza.

Eventualmente la investigación policial devino en una pista sólida porque el acusado había tenido un incidente en el tránsito y había arreglado para encontrarse con el otro involucrado en una esquina de Virrey del Pino.