Se hacía pasar por pastor y lo detuvieron por homicidio: era buscado por matar a un hombre en 2021
El falso pastor lideraba una iglesia en La Matanza pero tenía pedido de captura internacional. Su hijo fue condenado a 21 años de cárcel por el mismo crimen.
Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron esta semana a un hombre que se hacía pasar por pastor en una iglesia evangélica de La Matanza pero que en realidad era buscado desde 2021 por un asesinato perpetrado en González Catán.
Según fuentes policiales, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) detuvo al sospechoso en la esquina de Gorostiaga y Colastiné, en la localidad de Virrey del Pino, donde el acusado había ido a reunirse con un hombre con quien días antes había tenido un incidente de tránsito.
Por ahora sólo se sabe que el falso pastor es un argentino de 46 años que quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del juez Agustín Pablo Gossn, en una causa por “homicidio agravado”.
Cómo atraparon al falso pastor de La Matanza
La Policía bonaerense comenzó a buscar al sospechoso en 2021, apenas ocurrió el hecho de inseguridad en la esquina de la calle Domingo Scarlatti y la Ruta Nacional N° 3, en González Catán.
En ese sitio padre e hijo interceptaron armados a una pareja que estaba sentada en un auto estacionado, detallaron las fuentes policiales, y cuando el conductor del auto vio el peligro, su impulso fue arrancar el vehículo. Los ladrones le dispararon varias veces y provocaron que perdiera el control de su auto hasta chocar contra un poste.
El conductor del auto murió en el acto por las lesiones sufridas, y su acompañante quedó herida de un disparo en la cadera mientras los ladrones le robaban sus pertenencias de valor y la abandonaban a su suerte en la calle.
El hijo del falso pastor fue detenido casi en seguida y en junio de 2023 la Justicia bonaerense lo condenó a 21 años de prisión efectiva.
La investigación quedó en veremos hasta que a principios de 2026 la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de José Maroto, le asignó a la División Homicidios de la PFA la localización y captura del acusado.
Para ese entonces, el falso pastor predicaba una vida muy distinta a la que había vivido: seguía prófugo y estaba al frente de una iglesia evangélica de La Matanza.
Eventualmente la investigación policial devino en una pista sólida porque el acusado había tenido un incidente en el tránsito y había arreglado para encontrarse con el otro involucrado en una esquina de Virrey del Pino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario